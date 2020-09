Giacomo Canalini, bomber alla ricerca di una nuova avventura

Trent'anni, nativo di Carrara, segni particolari: bomber! E' questo l'identikit di Giacomo Canalini centravanti dalla carriera importante e attualmente in regime di svincolo.



Carriera importante si diceva: mai sotto la Serie D con due campionati nel professionismo alla Colligiana e al Monopoli rispettivamente in Serie C2 e Lega Pro. Poi 82 reti in 198 presenze in IV Serie Nazionale vestendo maglie blasonate come quelle di Lucchese (13 reti in rossonero, ndr), Massese, Ponte San Pietro, ma anche quelle della "nostra" Fezzanese, del Latte Dolce Sassari e del Real Forte Querceta.



Le migliori stagioni vissute proprio al Ponte San Pietro con 23 reti, al San Sepolcro con 17 marcature e all'Olginatese con 16 reti appena due stagioni fa.



Ora, a trentanni, la decisione d cambiare vita, la possibilità di restare a casa per coltivare altre passioni lavorative, ma senza mollare la prima grande passione, quella di gonfiare le reti avversarie.



"Ho deciso di fare una scelta di vita dopo tanto girovagare per gli stadi italiani, voglio restare vicino a casa e per questo sono disposto a scendere di categoria per la prima volta in carriera. Sto cercando stabilità, ma non voglio comunque lasciare la mia passione che è il calcio. Cercherò lavoro in zona e mi stabilizzerò, ma sono sicuro di potere dare tantissimo anche in categorie inferiori a quelle dove ho militato solitamente. Voglio sposare un progetto di questo tipo per far crescere e crescere anche io insieme ad una nuova società." dichiara al nostro portale proprio lo stesso Canalini.



Al momento, dopo che si è arenata la trattativa con il Casarza Ligure, Giacomo Canalini è quindi sul mercato alla ricerca di nuove opportunità.