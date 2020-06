Fuoriquota Eccellenza, Promozione e I Categoria: ecco le novità

Come in Serie D tanto rumore per nulla anche per i campionati di Eccellenza, Promozione e I Categoria dove a livello di Fuoriquota. Il comitato ligure della LND ha infatti deciso di lasciare tutto invariato facendo scalare semplicemente l'annata come preventivato per la stagione 2020/2021. Ecco il testo del comunicato uscito pochi minuti fa.



"OBBLIGO DI IMPIEGO DEI CALCIATORI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

«Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria ha deliberato i seguenti obblighi di impiego dei calciatori di prestabilite fasce d’età per la stagione sportiva 2020/2021:



Eccellenza e Promozione:

– 1 calciatore nato dal 01.01.2000 in poi (*); 1 calciatore nato dal 01.01.2001 in poi; 1 calciatore nato dal 01.01.2002 in poi



Prima Categoria

– 2 calciatori nati dal 01.01.1999 in poi



(*) obbligo di impiego subordinato all’approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. come disposto con C.U. n. 199 del 16.12.2019».



