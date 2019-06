Fuori Regione, in Toscana attese e speranze per salire di categoria

Massa Carrara - In applicazione di quanto pubblicato precedentemente nel C.U. Ufficiale del 06/12/2018 relativa a promozioni e retrocessioni, modalità del completamento degli organici per i campionati della prossima stagione sportiva il Comitato regionale della Figc ha emesso le sottoelencate graduatorie di merito dove sono conglobati tutti i requisiti richiesti quali i campionati, coppe, la disciplina(importante) l’anzianità e l’attività federale, giovanili comprese.

Dal campionato di prima categoria per il campionato di Promozione delle squadre vincenti i play off il Serricciolo risulta terzo in graduatoria con 86 punti, dietro a S.Quirico e Saline con rispettivamente 101 e 89 punti.

Per quanto concerne dal campionato di seconda per il campionato di prima nelle squadre perdenti gli spareggi fra le vincenti dei play off il Corsanico che ha vinto i play off del girone “A” Apuo-Lunigianese contro il Romagnano calcio risulta quinto nella particolare classifica con 73 punti, dietro a S. Miniato(127), Pieve al Toppo 2006(109),Isolotto(93) Castelnuovo Val di Cecina(90).

Per quanto riguarda la terza categoria nella classifica squadre vincitrici della coppa provinciale partecipanti alla selezione interprovinciale e alla fase regionale il Barbarasco è ben piazzato al secondo posto con 73 punti dietro solo ai livornesi dell’Orlando Calcio appartenenti al girone A giunti undicesimi nel loro campionato. Invece per le squadre perdenti finale play off e contemporaneamente seconde in campionato il San Vitale Candia risulta prima con 89 punti davanti alla compagine labronica del Montenero che ne ha 73.Quindi, come da regolamenti e come è sempre stato ogni estate, dopo le iscrizioni nei vari campionati di appartenenza si conoscerà l’esito di queste specifiche graduatorie.