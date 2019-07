Festa di fine stagione per l'A.I.A Spezzina

La Spezia - La Sezione della Spezia ha festeggiato il termine della Stagione Sportiva, insieme a numerosi ospiti ed amici, nella splendida cornice del Ristorante del Re presso l’Hotel Santa Caterina di Sarzana, gestito dalla famiglia Gerosi e dalla preziosa onnipresente sig.ra Nadia.

Grazie alla puntigliosa organizzazione del Presidente Loris Pedroni e dei suoi collaboratori, davanti ad una sala gremita da associati appartenenti a tutti gli Organi Tecnici, hanno partecipato anche Alberto Zaroli, Componente del Comitato Nazionale, Maurizio Viazzi, Componente della CAI, Fabio Vicinanza, Presidente del Comitato Regionale Arbitri Liguria, Roberto Gandini, Vicepresidente del CRA Liguria e i Componenti: Alfredo Galliano, Responsabile della Prima Categoria, Antonio Defano, Responsabile degli Osservatori, Gaetano Gangilli, Responsabile del Calcio a 5 e Davide Giampetruzzi Responsabile degli assistenti liguri. Hanno partecipato alla serata anche i Presidenti delle Sezioni di Chiavari, Giovanni Pietro Garilli e Maurizio Testai della Sezione di Carrara.

La serata si è svolta in un clima conviviale e di festa, con continui scambi di opinioni e reciproci consigli sempre carpiti e fatti propri dai più giovani colleghi.

È stato veramente piacevole vedere tanti giovanissimi arbitri, seduti accanto ai navigati colleghi, in un processo continuo di condivisione delle esperienze arbitrali e di vita.

Alcuni degli intervenuti sono stati coinvolti in un momento particolarmente suggestivo durante il conferimento dei Premi Sezionali. L’osservatore Vincenzo Rollando, dirigente più meritevole, ha ricevuto il premio “William Toti”, intitolato all’ex Presidente della Sezione. A Luca Vaccaro, collega più promettente, è stato conferito il premio “Cristian Villella”, mentre a Karina Danyliuk e Sabrina Hamuda, migliori arbitri dell’ultimo corso, quello dedicato a “Caterina Buila”; entrambi i premi sono in ricordo di giovani associati scomparsi prematuramente. Il Presidente Pedroni e il consiglio direttivo hanno scelto di omaggiare anche Cristian Rossi, assistente spezzino che milita nella CAN B, gli osservatori Dino Camaiora, Giorgio Orsini e Manlio Spinetta e l’arbitro Claudio Garbusi per l’impegno profuso in tanti anni di appartenenza alla Sezione. Pedroni ha poi conferito una targa agli associati che hanno organizzato il 2° Torneo “La Spezia a 5”, disputatosi ad inizio Giugno, per l’ottima realizzazione dell’evento.

La serata è trascorsa in un clima sereno e vivace e gli associati spezzini si sono dati appuntamento per il via della nuova Stagione, determinati ad affrontare le nuove sfide e volenterosi di scendere di nuovo in campo per seguire la propria passione.