Eccellenza/Promozione, la Top 11 del Girone di Andata

Calcio Spezzino stila l'undici titolare, l'allenatore e le riserve dei migliori giocatori spezzini del girone di andata tra Eccellenza e Promozione

La Spezia - Fine girone di andata per i campionati di Eccellenza e Promozione, anche se mancano alcune partite di recupero tra cui quelle di Fezzanese e Magra Azzurri, ma intanto Calcio Spezzino stila la propria TOP 11 del girone di andata per quanto concerne le formazioni spezzine. Ecco l'undici titolare schierato con un 3 - 4 - 3, l'allenatore e i sette giocatori per la panchina, anche se sarebbe servito qualche posto in più per l'ottimo rendimento di alcuni elementi che sono rimasti fuori...



1) MOZZACHIODI N. (Forza e Coraggio): l'estremo difensore dei graziotti si conferma portiere da categoria superiore infondendo sicurezza a tutto il reparto difensivo di mister Consoli e confermando la nome di "para - rigori" avendone già neutralizzati tre in stagione.



2) ZAVATTO (Fezzanese): Difesa guidata dal centrale difensivo dei "Verdi" classe '95. Anche per lui una prima parte di stagione da incorniciare con il suo arrivo che ha contribuito a far fare il salto di qualità alla squadra di Sabatini prima in classifica. Dal suo arrivo la squadra "Verde" ha conquistato 7 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 10 giornate alle quali ha contribuito anche con due marcature. Difesa meno battuta del campionato con 13 reti al passivo. Centrale difensivo da categoria superiore.



3) MOZZACHIODI D. (Valdivara 5 Terre): Il capitano della squadra di Beverino si conferma difensore di categoria. Veterano della difesa di mister Fanan che infonde il suo contributo anche nei momenti di difficoltà e che non ha perso il vizietto del gol facendosi valere sia con i colpi di testa sia con i calci di punizione di cui sta diventando uno specialista.



4) CONTI J. (Cadimare): Grande prima parte di stagione anche per il veterano della difesa cadamota. Ottimo il contributo offerto alla causa dei "Pirati" corroborato anche da due reti pesanti dimostrandosi anche ottimo tiratore sui calci piazzati.



5) DE MARTINO (Fezzanese): Il suo spostamento al centro del centrocampo è stata una delle chiavi di volta della stagione del club di Fezzano. In passato ha dimostrato di essere difensore da categoria superiore, il suo rendimento nella zona centrale della mediana ha dato protezione alla retroguardia ed equilibrio a tutta la squadra.



6) AGRIFOGLI SA. (Cadimare): Giovanissimo centrale di centrocampo del sodalizio bianconero. Il classe 2001 ha stupito per la sua disinvoltura e per il suo grandissimo contributo alla squadra di mister Buccellato, nonostante la giovanissima età gioca già come un veterano dotato di grande personalità. Uno degli elementi giovani più interessanti messi in mostra da questo girone di andata.



7) LOMBARDINI (Real Fiumaretta): Anche nelle prime giornate in cui la sua squadra faticava enormemente lui il suo contributo alla causa lo ha sempre fornito. Dopo un avvio di stagione difficile la formazione di mister Cervia è cresciuta ottenendo punti pesanti anche grazie alle sue reti. Ben 7 all'attivo.



8) PESARE (Forza e Coraggio): Il fantasista delle "Furie Rosse" si è dimostrato come uno dei giocatori dal rendimento più costante per la squadra di mister Consoli. Gol, sei reti all'attivo, assist e giocate importanti per la causa graziotta.



9) BERTUCCELLI (Valdivara 5 Terre): "O'Animal" si conferma bomber implacabile dando un contributo importantissimo alla causa di mister Fanan. 12 reti all'attivo in 15 incontri ne fanno il vice capocannoniere del torneo di Eccellenza.



10) CORVI (Fezzanese): Dopo le ultime due scintillanti stagioni in Promozione in molti avevano dubbi sul suo rendimento al ritorno in Eccellenza. Rendimento subito fugato dal bomber dei "Verdi" autore di ben 10 reti in 13 presenze (con una giornata da recuperare), ma soprattutto di un contributo alla causa fezzanotta importantissimo. Nel tridente di mister Sabatini uno degli elementi che si sacrificano di più in fase di non possesso palla.



11) VERONA (Colli Ortonovo): La nota più lieta di un campionato tra alti e bassi per le "Fenici". Si conferma bomber implacabile realizzando ben 13 reti in 15 partite di campionato ossia più del 50% delle realizzazioni totali della formazione di mister Cristiano Rolla. Capocannoniere del campionato di Promozione Girone B.



Allenatore: SABATINI (Fezzanese): Arrivato quest'anno sulla panchina dei "Verdi" di Fezzano ha contribuito a ricostruire la squadra dopo la sfortunata retrocessione della scorsa stagione. Nel corso delle giornate tutta la sua formazione è cresciuta fino ad arrivare ad occupare la prima posizione con la Genova Calcio, ma avendo una partita da recuperare. Miglior attacco del campionato con 35 reti all'attivo, miglior difesa con 13 reti al passivo, in serie utile da dieci turni e con cinque vittorie consecutive nelle ultime cinque tra cui i due scontri diretti con Genova Calcio e Imperia.



12) SARTI S. (Magra Azzurri/Valdivara 5 Terre): Sia con i "blues" che con il club di Beverino il suo rendimento è sempre stato costante e di alto livello.

13) SELIMI (Forza e Coraggio): Centrale difensivo che nonostante la giovane età è oramai esperto della categoria. Forte fisicamente e implacabile in marcatura, ottima prima parte di stagione

14) ANTONELLI J. (Magra Azzurri): Giocatore da categoria superiore il capitano dei "Blues" di Santo Stefano Magra. Anche in questo campionato un rendimento ottimo con annesse due reti pesanti,.

15) LUNGHI (Fezzanese): Giocatore trasformato rispetto all'ultima stagione. Con il suo arrivo a Fezzano è rifiorito trovando una grandissima continuità e un rendimento altissimo con annesse anche due reti. Giocatore più presente dei "Verdi" con 14 presenze su 14 di cui 12 in campo per tutti i 90' minuti.

16) BIASI (Cadimare): Altro giocatore che sotto la guida di Buccellato è completamento rifiorito. Decisivo per le sorti dei "Pirati" e miglior marcatore bianconero con 6 reti.

17) SALKU (Magra Azzurri): Anche in questo caso un giocatore da categoria superiore che ha fatto fare il salto di qualità alla squadra di mister Bertacchini. Giocate importanti che portano a molti assist e due reti pesanti.

18) CANTONI (Forza e Coraggio): Dalla Toscana alla Liguria senza nessun scossone sul rendimento. Il bomber graziotto, nonostante qualche assenza di troppo per squalifica, ha già messo a segno ben 9 reti vice capocannoniere del torneo.