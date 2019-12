E' sempre calciomercato...

La Spezia - Continuano incessanti le voci di mercato per la sessione invernale di trasferimenti dei dilettanti che è ufficialmente aperta da oggi.



In Serie D il Seravezza Pozzi ha oramai chiuso per l'ex Sanremese Vitiello, ruolo attaccante. L'ex Ligorna Miello lascia il Casale dove era approdato quest'estate. Il difensore classe 2000 Gioria ex di Messina e Gozzano è un nuovo rinforzo del Verbania. Il difensore classe '99 Benvenuti dalla Pecciolese al Real Forte Querceta.



In Eccellenza l'Imperia dopo Donaggio attende anche il difensore ex Vado Scannapieco, potrebbe fare percorso inverso il centrale difensivo Guarco che appare ad un passo dai rossoblu. Non tornerà invece "Cavallo Pazzo" Daddi: quando sembrava tutto fatto il bomber svincolatosi dal Ceriale (9 reti in 10 partite nel Girone A di Promozione, ndr) ha incredibilmente scelto di accasarsi all'Atletico Argentina in II Categoria. Il Busalla acquisisce il portiere Firpo dal Marassi. Il Rivasamba dopo gli infortuni di Simone Del Nero e Monteverde cerca una punta. Sicuro l'interesse per Corvi della Forza e Coraggio, ma l'intesa appare difficile. Il Sestri Levante deve guardarsi dalle avance della Pontremolese per l'esterno offensivo Capo Carlo. L'attaccante dell'Imperia Boggian, che dovrà prima fermarsi per una piccola operazione, interessa al Molassana Boero alla ricerca di una punta da affiancare a Sighieri come già detto la settimana scorsa in arrivo dalla Goliardicapolis. L'Alassio chiude per Luca Arrigo dalla Dianese&Golfo. Fatta per Zunino al Pietra Ligure e Castagna all'Albenga.



In Promozione la Forza e Coraggio oltre all'under del Serricciolo si prepara a ricevere il classe 2001 D'Imporzano esterno difensivo del Valdivara 5 Terre, ma in prestito al Rapallo Rivarolese in questo inizio di stagione. Dalla formazione di Beverino si segue anche il centravanti Naclerio. In uscita sembra ai saluti Corvi a cui si sono interessante tante squadre tra cui i toscani della Pontremolese dove invece sembra non finirà Marasco bomber del Levanto Calcio. Il Valdivara 5 Terre cerca un attaccante, il diesse Basso continua poi la corte a Olmo Pozzo e Ronconi rispettivamente portiere e centrocampista del Real Fieschi. Contattati anche i difensori del Casarza Ligure Bellotti e Conti, ma i due spezzini dovrebbero rimanere alla corte di Lenzi.



In Prima Categoria scatenato il Casarza Ligure che starebbe per chiudere per Noga dell'Intercomunale Beverino e Quaranta della Forza e Coraggio. Il Follo San Martino vicino al ritorno di Bariti, mentre Lombardini dovrebbe accasarsi alla Fivizzanese e Tedeschi all'Atletico Carrara. Si cerca anche un centravanti e rimane in auge il nome di Corvi. Il Sarzana 1906, oltre a Rindodelli e Biagioni pensa anche a Palagi che dovrebbe però rimanere all'Intercomunale Beverino a cui piace anche Conti Jacopo centrale difensivo del Casarza Ligure molto richiesto in questa sessione invernale di mercato. Il Borgo Foce Magra A.F. attende il ritorno dell'attaccante Gasparotti dal Don Bosco Fossone che per sostituirlo pensa all'ex Ortonovo Giulianelli. La Castelnovese potrebbe chiudere con Martelli centrocampista ex Tarros Sarzanese. All'Arcola Garibaldina tornerà come direttore sportivo Zampolini. Da domani si inizierà a pensare alla campagna di rafforzamento e al nuovo allenatore. I granata vogliono un rinforzo per reparto per cercare una salvezza che, ad oggi, avrebbe del clamoroso.



In Seconda Categoria continua senza sosta la ricerca dell'Antica Luni ad un portiere che possa affiancare Menconi. Cerca con insistenza un attaccante il Ceparana di Barletti.