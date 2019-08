La Spezia - Ottava puntata della rubrica "E' sempre calciomercato..." Sessione estiva di trasferimenti verso la chiusura, ma molte squadre cercano ancora colpi importanti per sistemare le rose. Andiamo a vedere campionato per campionato le ultime voci e le possibili trattative.



In Serie D il Ligorna ha chiuso per Vallerga dal Finale e per Michele Bennati, centrocampista classe 2001 dalla Beretti dell'Albissola. Colpo grosso del Borgosesia che ha prelevato il fantasista mancino Ferrandino dal Chieri. Alla corte di Didu anche il giovane Barella dalla formazione Under 17 della Pro Vercelli. Rinforzi anche per il neo promosso Fossano che si assicura Giraudo dalla Pro Dronero e il giovane Maggiolo della Juniores Nazionale Campione d'Italia del Chieri. Poker del neo promosso Verbania con gli arrivi di Lonardi dal Varese, Gambino, Pezzoni e il giovane Colombo dalla Pro Vercelli. Un rinforzo anche per i lombardi della Caronnese con l'arrivo dell'ex Inveruno Putzolu. Completa la squadra la Lucchese con l'ex Badesse Cruciani a cui si aggiungono Forciniti, Gueye e il difensore classe '99 Papini dalla Sangiovannese.



In Eccellenza l'Albenga chiude con l'attaccante Ruffo dagli australiani del Freemantle City Football Club. Un attaccante anche per l'Imperia che completa la rosa di mister Lupo con l'ex Savona Boggian. Per i nero azzurri un altro colpo di sicuro interesse. Il Molassana Boero potrebbe tesserare Fiorito. L'Alassio saluta Sfinjari, Mandraccia e Campagna che approdano tutti alla Loanesi. Un giovane trequartista per la Genova Calcio: è il classe 2001 Paonessa in arrivo dalla Virtus Entella. In biancorosso anche il centrocampista classe '97 Sentinelli che in Serie D ha vestito le maglie di Tuttocuoio, Ligorna e Rignanese.



Passando alla Promozione il Magra Azzurri chiuderà a breve con il regista Del Padrone in uscita dalla Tarros Sarzanese. Piacciono anche due giocatori della Fezzanese quali il classe '95 Bertagna, ultima stagione al Don Bosco Spezia, e il classe '99 jolly difensivo Di Martino della Juniores Nazionale. I "blues" poi sono alla ricerca di un rinforzo d'esperienza che assicuri gol per il reparto offensivo di mister Strata. Proprio i salesiani di mister Tarasconi sondano il terreno con Vicini laterale in uscita dal Valdivara 5 Terre con un passato anche alla Fezzanese e alle giovanili dello Spezia Calcio. Per il momento dovrebbe lasciare i rossoneri la bandiera Bertoletti, mentre alcune voci parlano di un interesse per Balito. Al Canaletto rientra l'esterno offensivo Cattani dopo il prestito al Rebocco. Il Valdivara 5 Terre ha messo nel mirino gli esterni Memaj e Lala, ultima stagione alla Forza e Coraggio, ma ex Fezzanese. Per l'attacco di Priano si spera nel ritorno di Naclerio, magari con il fratello centrocampista ex Castelnovese. I due giocatori interessano anche al Magra Azzurri, mentre la punta piace al Canaletto. Si chiude per Brozzo, Barrow, Belforti, Taddei e Radicchi, c'è anche l'importante conferma di Fatale. Scatenato il Vallescrivia che preleva l'attaccante Romei dal Molassana Boero, tessera Mazzolini e il giovane Botteghin dal Ligorna e mette a segno un vero e proprio botto di mercato con il centrocampista con il vizio del gol Cardini prelevato dal Casale, formazione piemontese di Serie D, ed ex Sanremese. Il Little Club James valuta le condizioni del centravanti Belfiore incappato in un infortunio in questo precampionato e potrebbe quindi tornare sul mercato per ingaggiare un altro centravanti da mettere a disposizione di mister Di Somma.



In Prima Categoria vuole completare la propria rosa l'Intercomunale Beverino. In attesa di ufficializzare l'arrivo del giovane Lonardo dal Canaletto si cercano altri fuori quota. Piace Coppola ex Fezzanese che viene seguito con interesse anche dall'Arcola Garibaldina. I bianco azzurri poi cercano un rinforzo per il reparto offensivo. Inoltre appaiono poche le chance di arrivare a Bertagna, interessamento per l'ex Cadimare Federico Fiocchi su cui sembra indirizzarsi anche il Riccò Le Rondini che avrebbe sondato anche Bertoletti del Don Bosco Spezia il quale dovrebbe momentaneamente smettere con il calcio giocato. Intanto ufficiale per Baudone anche il colpaccio Maccione. Il Pegazzano, dopo Terribile, chiude per Quezada dal Canaletto, ma al Rebocco la scorsa stagione. In arrivo l'esterno offensivo Azzaro in uscita dal Don Bosco Spezia e Folegnani. Si sondano dal Beverino il difensore Raspolini e l'attaccante Orsetti. Dopo Fedoryshyn il Sarzana 1906 completerà a breve la propria rosa. Il diesse Polidori avrebbe chiuso per tre fuori quota, un portiere e un difensore che vada a prendere il posto di Biagioni passato al Beverino. Dopo i venti volti nuovi il San Lazzaro Lunense aspetta di chiudere con il Colli di Luni per Whaed, la scorsa stagione in prestito al La Miniera. Si attendono invece ancora i primi botti dell'attardato Borgo Foce Magra A.F. del neo tecnico Putti.