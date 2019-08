La Spezia - Settima puntata della rubrica "E' sempre calciomercato..." la rubrica di Calcio Spezzino che prova a svelarvi possibili trattative, affari fatti o voci del mercato dilettantistico dalla Serie D alla II Categoria. Oramai molte squadre hanno già iniziato le preparazioni pre campionato, ma le voci che girano attorno al calciomercato sono ancora moltissime. Andiamo a scoprirne qualcuna.



In Serie D con la composizione ufficiale del Girone A diamo un'occhiata al mercato delle new entry. Colpi importanti del Prato che chiude con il centrocampista uruguayano Surraco ingaggiandolo dalla Pistoiese. Per lui esperienze nei professionisti in Serie C e Serie B con maglie quali Ternana, Lecce, Livorno e Feralpisalò. Insieme a lui ecco il mediano con il vizio del gol Mariani in arrivo dal Ponsacco, il forte centrale difensivo Matteo Gentili ex Spezia Calcio e Real Forte Querceta e il bomber classe '81 Jacopo Fannucchi prelevato dalla Pistoiese e con una lunga carriera alle spalle in Lega Pro. Presi anche Regoli dalla Sangiovannese, Bagheria dall'Inter Primavera, Diana dal Ghiviborgo e l'esperto bomber Cellini, una carriera tra B e C, dalla Pistoiese. La Lucchese si assicura l'esperto centrocampista Nolè, l'ex professionista Nazzareno Tarantino per l'attacco, il talentuoso Remorini dal Ghiviborgo ed ex Massese, l'ex Viareggio Mattia Lucarelli, Lici dal Ponsacco, l'ex professionista Vignali dal Real Forte Querceta, Fontanelli dal Prato e Visibelli dal Real Forte Querceta. Il Savona ha chiuso con il bomber ex Fezzanese Canalini. Proprio i "Verdi" spezzini potrebbero completare il loro mercato con un attaccante. Il Verbania preleva Bottazzi dallo Stresa, Cecon dal Carpi, Margaroli dalla Beretti del Novara, Bellini dall'Ostia e il forte Panzani dall'Arzignano neo promosso in Serie C. Dopo lo spezzino Mitta il neo promosso Fossano chiude con Angeli dalla Beretti del Cuneo, D'Orazio forte centrocampista del Milano City e Massucco del Bra. Per il Borgosesia in arrivo il giovane attaccante Ramon Muzzi dal Savona. Il Casale mette a segno due colpi importantissimi con il talentuoso centrocampista Poesio della Folgore Caratese e il "gigante" d'attacco Seydou Sow prelevato dall'Arconatese. Mercato importante anche per la Caronnese che preleva Matera dal Bari, Tarantino dal Delta Porto Tolle, Perpepaj dalla Primavera dell'Ascoli, Porcino dal Crema, il portiere Battistello dallo Stresa e Sorrentino dal Breno. Il Ghiviborgo prende l'attaccante Aldrovandi dalla Massese, Lucatti dalla Sinalughese, Viti dal Pisa, Mattia Papi forte centrocampista del Viareggio, Aprile dall'Acireale, Bini dal Pontedera, Subbicini dal Cannara, la forte mezzala Borgia del Seravezza Pozzi e il centrale difensivo Brusacà dal Ligorna. Per i genovesi, dopo i primi botti di mercato, ecco l'under Danovaro dal Carpi, Castorani dal Ponsacco e Fasce dal Sestri Levante. Anche al Real Forte Querceta si fanno le cose in grande con il trequartista ex capitano del Ponsacco Doveri, l'esperto bomber Di Paola dal Tuttocuoio ed ex Spezia Calcio, gli ex Montevarchi Tognarelli, forte centrale difensivo, e Tegli, il difensore Giovanelli, Belluomini e Cavalli dal Viareggio, Molinaro dalla Massese, Del Dotto dalla Lucchese e Minichino ex Viareggio e Pietrasanta.



In Eccellenza in prova all'Imperia il centravanti argentino Pavsich, ma anche l'altro attaccante Boggian, ex Savona in Serie D tra le altre, e l'esterno mancino fuori quota classe '99 Esposito. Sarà mister Lupo a prendere una decisione. Lascia i nero azzurri per motivi di studio il terzino mancino Pinna. Saluta l'Angelo Baiardo, ma non per la Genova Calcio l'esterno Paolo Bianchino, ex di Canaletto e Valdivara, che si accasa al Bogliasco. Il Rivasamba prende Ivaldi dal Ligorna, l'under Lessona dal Real Fieschi e riabbraccia Marco Zucca di rientro dal Golfo Paradiso PRCA. I "calafati" cercano anche un portiere e avevano pensato al classe '99 Gigliozzi della Fezzanese con esperienza a Pietrasanta e Rapallo, ma il giocatore potrebbe volare oltreoceano per un'esperienza negli USA.



In Promozione si muove il Valdivara 5 Terre che avrebbe chiuso con il mediano della Tarros Sarzanese Belforti, con il forte esterno mancino Barrow svincolato dal Rebocco, con il portiere Brozzo del Cadimare e con la coppia di ex Borgo Foce Magra A.F. Radicchi - Taddei. Il mercato della società di Beverino non è però finito qui e si cerca anche un difensore e almeno un rinforzo per il reparto offensivo. Interessa anche Lala, giovane mancino classe '99, ultima stagione alla Forza e Coraggio, ma di proprietà della Fezzanese. Il Magra Azzurri di mister Strata cerca rinforzi per mediana e attacco dopo aver tesserato Pietra per la porta e Cariati per il centrocampo. Tra i nomi sondati ci sarebbe il regista Del Padrone in uscita dalla Tarros Sarzanese, lo svincolato ex Valdivara Magistrelli, il jolly Alessandro Bertagna reduce da una stagione al Don Bosco Spezia, ma di proprietà della Fezzanese. Per l'attacco si era sondato anche Pinelli della Tarros Sarzanese che finirà con molta probabilità ai toscani della Torrelaghese. Ai "blues" interessa anche la coppia formata dai fratelli Naclerio rispettivamente centrocampista e attaccante reduci da una stagione uno alla Castelnovese e uno al Valdivara. L'attaccante interessa anche al Canaletto che cerca un sostituto di Giannini recentemente trasferitosi al Cadimare. I "Pirati", secondo alcune voci, corteggerebbero anche il bomber canarino Federico Costa che il D.g. Vaccarini vuole confermare a tutti i costi nella rosa di mister Bastianelli. Il Bogliasco chiude con Bianchino dell'Angelo Baiardo, mentre il Golfo Paradiso PRCA saluta Zucca tornato al Rivasamba. Il Marassi saluta Lupi diretto all'Arenzano. Per il Real Fieschi, dopo l'attaccante Mosto dall'A Ciassetta, ecco il centrocampista Gabriele Rugari dalla Cogornese.



In Prima Categoria molto attivo l'Intercomunale Beverino che si interessa a Memaj e Lala esterni classe '99 della Fezzanese. In chiusura appare anche la trattativa per Lonardo del Canaletto. Piacciono anche il classe '98 Coppola, terzino, e il classe '99 Magistrelli attaccante. Il Sarzana 1906 conferma Taddeucci, che piaceva al Casarza Ligure, Santella, Nardi e Ragonesi che interessavano al Magra Azzurri e chiude per gli esterni del Pegazzano Venè e Cattabiani battendo la concorrenza di Beverino e Arcola Garibaldina, che a sua volta tessera il centrale difensivo Nicolò Agrifogli. Il diesse Polidori avrebbe chiuso la trattativa anche per un attaccante d'esperienza che vada a sostituire Rossetti passato al Casarza Ligure. I granata intanto si interessano al centravanti Neirotti svincolatosi dalla Sammargheritese. Lo Sporting Club Aurora saluta l'attaccante Paoletti di rientro al Rivasamba dopo la fine del prestito della scorsa stagione. Dopo i primi quattro botti di mercato la Tarros Sarzanese cerca un'attaccante per affiancare Barattini, Koleci e Sbardella nella rosa di mister Fanan. Al momento top secret il nome sul taccuino del neo diesse rossonero Taricco. Il San Lazzaro Lunense, oltre agli ex La Miniera come i fratelli Jabraoui e all'ex Luni Calcio Puglione, chiude per Passaglia dall'Arcola Garibaldina, l'esterno Pigoni dall'Antica Luni e l'attaccante Maggiali dal Canaletto nell'ultima stagione in prestito al Follo San Martino. In arrivo anche Marouane Faris e Belakhdim Abdel Whaed sempre ex La Miniera. Il Riccó Le Rondini preleva Cavitolo, difensore classe ‘98, dal Ceparana.



In Seconda Categoria la Polisportiva Madonnetta riabbraccerà il centrale difensivo Sambuchi. Il D.g. Doveri cerca ancora un rinforzo d'esperienza in difesa, un paio di centrocampisti e un attaccante per completare la rosa di mister Bordino. Per il Vezzano in arrivo il giovane centrale difensivo Costa dal Magra Azzurri. La Luni Calcio ha ufficializzato Poli, Ratti e Franciosi.