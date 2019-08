La Spezia - Sesta puntata della rubrica "E' sempre calciomercato...” di Calcio Spezzino. E’ oramai passato poco più di un mese dall’inizio ufficiale del calciomercato dilettanti. Molte squadre hanno già completato la loro sessione estiva di mercato e magari stanno alla finestra cercando le ultime occasioni, altre sono ancora in alto mare e altre ancora aspettano l’ultimo mese di contrattazioni per sparare le proprie cartucce. Noi come sempre cercheremo di svelarvi in anteprima alcuni possibili colpi e tutte le voci del momento.



In Serie D il Savona, come anticipato, si affida alla guida tecnica di mister Sandro Siciliano. Per lui un ritorno al “Bacigalupo”. Si prospetta un mercato scoppiettante per gli “Striscioni”: in arrivo Vita dal Legnago, Matteo Buratto, Pertica dalla Folgore Caratese, il forte Disabato dalla Pro Patria, Ghinassi, Guadagnin e il difensore Rossini ex Albissola in Serie C. Ma questi sono solo i primi nomi di una lunga lista sul taccuino della nuova proprietà savonese. La Fezzanese ha tesserato l’esterno d’attacco Addiego Mobilio dal Gozzano, ceduto Vatteroni al San Marco Avenza e lavora ancora sugli “under”. L’Arconatese si accorda con Romeo del Gozzano. Il centravanti Mark Gaeta lascia il Chieri e si accasa all’Avezzano. Likaxhiu è un nuovo mediano dell’attivissima Sanremese: arriva dal Lanusei. Il Ligorna saluta anche il centravanti Valenti che raggiunge il terzino Spera alla Tuttocuoio. L’esterno d’attacco El Khayari lascia la Lavagnese e accetta la corte del Fiuggi.



In Eccellenza importante colpo di mercato per la Genova Calcio di mister Corrado che si assicura l’ex bomber dell’Imperia Gabriele Sanci. Proprio i nero azzurri sono alla ricerca di un centravanti per completare la rosa di mister Lupo. Attualmente in prova l’argentino Pavsich. Il Molassana Boero chiude il mercato ingaggiando Favorito, De Persiis, Boero e Pantanella. Colpaccio dell’Albenga con l’ex Prato Moussa Simaha.



In Promozione il Don Bosco Spezia avrebbe individuato nel “Cigno” Maggiore il rinforzo giusto per il proprio attacco dovendo sostituire Pannone. Per l’ex Cadimare sarebbe un ritorno in “salesiano”. Rossoneri che chiuderanno anche per l’esperto portiere Leccese dalla Luni Calcio, per il difensore e l’esterno fuori quota Foce e Capasso in arrivo entrambi dalla Juniores Nazionale della Fezzanese e per l’esperto attaccante Ruberto del Rebocco. Anche per quest’ultimo si tratta di un ritorno. La Forza e Coraggio attende il centrale difensivo Barabino dal Rapallo Ruentes e l’esterno d’attacco del Cadimare Alvisi, un ritorno il suo in rosso bianco. Poi si concentrerà sui fuori quota per implementare la rosa di Bottigliero. I “cugini” del Cadimare, dopo aver ufficializzato undici volti nuovi, potrebbero fare ancora qualcosa con un rinforzo per la difesa e uno per completare l’attacco dove sono già arrivati Pannone, Cupini e Imperatore. Anche al Canaletto si lavora per cercare un tassello per completare il reparto offensivo, oltre che a cercare dei fuori quota classe 2001. In uscita pare esserci il richiesto Giannini che, oltre al Don Bosco Spezia, piace anche alla Tarros Sarzanese e al Magra Azzurri. Situazione al momento di stallo in casa dei “blues” dove si attende ancora la nomina dell’allenatore con Stefano Strata che rimane in pole per la panchina di Santo Stefano Magra, ma più i tempi si allungano più appare tutto più difficile. Rimane valido il nome di Pinelli per il reparto offensivo, per la porta si era fatto il nome dell’ex Levanto Moretti richiesto anche dai toscani del Monti. Il Colli Ortonovo ha in pratica concluso il proprio mercato e saluta Manfredi che si accasa alla Virtus Viareggio. Il Marassi chiude per i centrocampisti Stefanzl e Owusu Ansah e per l’attaccante della Sammargheritese Marrale che lo sostituisce a sua volta con Salano in arrivo dal Rivasamba com Buffo e Di Carlo con Gambarelli che completa il poker di neo acquisto per gli “orange” di mister Camisa. Fase di stallo al Valdivara 5 Terre: si vocifera di una squadra che punterà molto sui giovani, mentre per portare un po’ di esperienza potrebbe arrivare il mediano della Tarros Sarzanese Belforti. Tra gli svincolati di lusso il portiere Roberto Belloro, dopo una stagione al Bogliasco con promozione e cinque rigori parati, cerca ancora nuova sistemazione.



In Prima Categoria la Tarros Sarzanese del diesse Taricco, oltre a Sbardella per l’attacco e Capitani per il centrocampo, rinforzerà la difesa con Mazzeo, mentre per la porta il nome è quello di Nicolò Tognoni forte estremo difensore ex Fezzanese in Serie D. Si cerca poi un rinforzo per l’attacco e si continua a seguire Giannini del Canaletto. Il Sarzana 1906 sembra aver battuto la concorrenza dell’Intercomunale Beverino per assicurarsi gli ex Pegazzano Cattabiani e Venè. I bianco azzurri dal canto loro dovrebbero chiudere a breve per il portiere Pieri della Tarros Sarzanese, per Palagi, Noga e Bariti del Follo San Martino, per l’esperto difensore centrale Biagioni del Sarzana, per il fuori quota classe ’98 Lonardo dal Canaletto e per l’altro fuori quota Guano del Pegazzano. Primo rinforzo della Castelnovese sarà il portiere Ussi in arrivo dal Rebocco. Il diesse D’Isanto sta poi scandagliando il mercato alla ricerca di altri innesti per i giallo neri. Nome nuovo per il Pegazzano del neo allenatore Bertolini con l’ex Rebocco Quezada. Il fuori quota è in arrivo dal Canaletto. Sempre validi i nomi di Terribile dal Valdivara 5 Terre, della coppia Raimondi – Coppola dall’Arcola Garibaldina e Federico Fiocchi dal Cadimare, mentre Rosi lascerà per problemi lavorativi e probabilmente si dedicherà al calcio a 7 della Uisp della Spezia e Val di Magra. Se, come sembra, dovesse lasciare anche l'esperto e forte portiere Baron servirà un nuovo estremo difensore. Rimane tra gli svincolati anche Lombardi che l'attuale allenatore bianconero conosce bene per averlo già avuto al Rebocco. Si cerca poi anche un puntello per il reparto offensivo. Al Casarza Ligure si attendono le firme di Rossetti, Bellotti e Landi, mentre l’attaccante Marrale andrà al Marassi. Si cerca quindi un rinforzo per il reparto offensivo. Per quanto concerne Jacopo Conti e Taddeucci trattative non ancora chiuse. Soprattutto il mediano del Sarzana 1906 alla fine potrebbe decidere di rimanere in rossonero. Il nuovo allenatore del Borgo Foce Magra A.F. è ufficialmente Putti. Può ora partire la campagna di rafforzamento della squadra del diesse Cecina. Dopo Della Pina il Follo San Martino dovrebbe chiudere con un altro ex Montignoso come il portiere Alberti. L’Arcola Garibaldina attende il difensore centrale Nicolò Agrifogli.



In Seconda Categoria mercato scoppiettante per il Vezzano che ha ufficializzato 12 volti nuovi tra cui, come da noi anticipato, Nunez Gomez e i fratelli Condumi. Il diesse Salsano è sempre al lavoro per cercare ulteriori innesti alla squadra di mister Beccari. Molta carne al fuoco anche alla Polisportiva Madonnetta per cui, tra gli altri, rimangono validi i nomi di Tasso (Pegazzano) e Alicino (Arcola Garibaldina). Oltre al ripescaggio dell’Olimpia Piana Battolla, che porta a nove le squadre attualmente iscritte, si attende la nascita di nuove formazioni. Si profila una “rinascita” anche dell’Albianese.