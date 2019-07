La Spezia - Quinta puntata della rubrica "E' sempre calciomercato... di Calcio Spezzino. Entrano nel vivo le trattative in molte categorie. Noi come sempre cerchiamo di svelarvi in anteprima alcuni possibili colpi e tutte le voci del momento.



In Serie D il Savona del neo patron Patrassi vuole fare le cose in grande. La panchina degli "Striscioni" vedrà il ritorno di mister Siciliano. Tra i primi ad essere confermati ecco Tognoni, Bacigalupo e Grani, mentre per quanto concerne i volti nuovi preso il difensore Rossini in Serie C la scorsa stagione con l'Albissola, il centrale difensivo classe '87 Ghinassi con oltre 200 presenze in Lega Pro alle spalle, il portiere fuori quota classe '99 Guadagnin dal Trento e il centrocampista classe '90 Disabato prelevato in Serie C dalla Pro Patria. Il Vado chiude per gli "under" Zaccaria difensore, classe 2002, dalla Sampdoria, Andrea Criscito attaccante, classe 2001, dal Genoa e Andrea Vasoli portiere, classe 2000, ex Albissola e Ligorna. Per il Borgosesia ecco Ramon Muzzi dal Savona, Martignoni dal Varese e Canessa. L'Inveruno tessera l'ex Stresa Vanzan e l'attaccante La Fauci divisosi tra Folgore Caratese e Sanremese nell'ultima stagione. Per l'attacco del Chieri ecco l'ex Mantova David Yeboah subito a segno nella prima amichevole degli azzurri di mister Morgia. Per la porta il Milano City si affida a Rainero prelevandolo dalla Folgore Caratese.



In Eccellenza l'Alassio conferma Lupo, Pastorino e Franco. Altre tre riconferme per l'Ospedaletti di mister Caverzan. Rimarranno in "orange" Valentino Cassini, centrocampista classe 2002, Mattia Schillaci, centrocampista classe 2000 e il trequartista classe ’98 Gianmarco Alasia. Oltre al già annunciato portiere Ventrice chiuse le trattative per Alberti, Allegro e Galiera rispettivamente difensore, centrocampista e attaccante dal Ventimiglia e per il giovane '02 Cambiaso dalla Sanremese. Sempre dal Ventimiglia si segue il difensore goleador Mamone. Il Sestri Levante ha chiuso ieri sera un altro super colpaccio con l'arrivo di Panepinto dal Ligorna. L'Imperia, dopo aver sistemato la difesa con Guarco, ricerca il centravanti per completare lo scacchiere tattico di mister Lupo, ma sfuma l'ipotesi Virdis che rimane in Serie D. Completa la gran parte della rosa della scorsa stagione il Rivasamba. Per i nuovi acquisti si chiude per il centravanti Barbieri dal Casarza Ligure, per il centrocampista Sanguinetti e il portiere Raffo entrambi della Sammargheritese e il giovane classe 2002 Gabelli in uscita dallo Spezia Calcio. L'Athletic Club Liberi mette a segno un gran colpo per il proprio reparto mediano prelevando Lembo dal Ligorna. L'Albenga continua la propria importante campagna di rafforzamento ingaggiando dall'Arenzano l'esterno mancino Anselmo con esperienze in Serie D al Savona e al Finale. Il Pietra Ligure chiude con il mediano Castello. Altri tre rinforzi invece per il Campomorone Sant'Olcese che ha prelevato Manca dalla Rivarolese, Fassone dal Montignoso e Scaccianoce. Il Busalla starebbe per chiudere l'importante trattativa per accaparrarsi l'esperto centravanti Rossi del Rapallo Ruense che sembrava inizialmente indirizzato verso il Marassi. Il Molassana Boero chiude con il giovane centrocampista classe '99 Eranio della Rivarolese, mentre un altro ex "avvoltoio" come l'esterno d'attacco De Persiis ha attirato su di sé tantissime attenzioni da parte di molte società di Eccellenza e Promozione.



In Promozione il Magra Azzurri deve ancora scegliere il nuovo allenatore: molti indizi portano a Stefano Strata, ma niente è ancora sicuro. Se arrivasse l'ex allenatore di Ceparana e Real Fiumaretta il nome caldo per l'attacco dei "blues" è quello di Pinelli della Tarros Sarzanese. Sempre per l'attacco piace Giannini del Canaletto, per lui sarebbe un ritorno. Continua nella propria sfolgorante campagna di rafforzamento per la Forza e Coraggio che chiude con il centrale difensivo Barabino del Rapallo Ruentes e con l'esterno d'attacco del Cadimare Alvisi, per quest'ultimo un ritorno in rossobianco. Il Don Bosco Spezia aspetta di annunciare i giovani della Juniores Nazionale della Fezzanese Foce e Capasso, oltre che l'esperto portiere Leccese e intanto chiude per il ritorno dell'attaccante Ruberto dal Rebocco. Per l'attacco si segue sempre Giannini in uscita dal Canaletto, ma seguito anche da molte altre società tra cui potrebbe esserci anche il Valdivara 5 Terre che per la propria mediana pare abbia contattato anche Belforti della Tarros Sarzanese a cui si interessa anche il Romagnano. Sfumato invece Marco Iaione passato all'Arcola Garibaldina. Al Canaletto sembra esserci concentrati sulla ricerca di una punta, anche se Mori della Filattierese appare sfumato. Si cercano poi degli "under" classe 2001 per completare la rosa di mister Bastianelli. La Sammargheritese, dopo Gambarelli per la mediana, sistema la difesa con Buffo dal Rivasamba. Nel Girone A non si iscrive la Loanesi e questo apre gli scenari per un eventuale ulteriore ripescaggio.



In Prima Categoria l'Intercomunale Beverino avrebbe chiuso con Noga, Palagi e Bariti dal Follo San Martino, Biagioni del Sarzana 1906 e con Venè, Cattabiani e Guano del Pegazzano. Per la porta dalla Tarros Sarzanese ecco il classe '97 Pieri ex anche del Cadimare. In uscita dai bianco azzurri ecco Ricotta. Per la Tarros Sarzanese sembra fatta per il fantasista Sbardella del V.F. Alinò e in passato a Serricciolo e per il mediano Capitani ex Colli Ortonovo tra le altre. Verso la conferma Ortelli e Barattini, per l'attacco si segue Giannini del Canaletto. Il diesse Taricco potrebbe portare in rossonero alcuni ex Serricciolo e si cerca anche un estremo difensore per completare la rosa. Dopo Marco Iaione l'Arcola Garibaldina aspetta di chiudere con il centrale difensivo ex Cadimare Nicolò Agrifogli. Per il Pegazzano che sarà di Bertolini restano validi i nomi di Fiocchi Federico in uscita dal Cadimare, di Terribile del Valdivara 5 Terre e di Raimondi e Coppola dell'Arcola Garibaldina. Sfumato Davide Iaione passato all'Arcola Garibaldina si cerca anche un attaccante per affiancare bomber Romeo. Il Casarza Ligure chiuderà la prossima settimana con il difensore Bellotti del Follo San Martino, il portiere Landi ex Monzone, la coppia formata dall'attaccante Rossetti e dal mediano Taddeucci del Sarzana 1906 e, probabilmente, anche con il centrale difensivo Jacopo Conti in uscita dalla Forza e Coraggio. Insieme a loro per l'attacco dei granata in arrivo anche Marrale dalla Sammargheritese. Il difensore Iurato ceduto in Eccellenza al Sestri Levante, mentre il difensore Mastrogiovanni e l'attaccante Grezzi salutano e si accasano al Cogoleto. Per il San Lazzaro Lunense il nome nuovo è quello di Passaglia dell'Arcola Garibaldina, mentre arriveranno anche Puglione dalla Luni Calcio e O. e M. Jabraoui dal La Miniera. Il Follo San Martino dovrebbe chiudere con Alberti, portiere, e Della Pina, trequartista, ex Montignoso. Fa le cose in grande la Caperanese di mister Piropi che conferma bomber Musico e, dopo il portiere Assalino dal Rivasamba, chiude anche per il difensore Chiarabini del Real Fieschi, Barbieri centrocampista dal Golfo Paradiso PRCA, D'Alpaos mediano della Cogornese, Macaj forte attaccante ex Rapallo Ruentes e Rapid Nozarego e Cesaretti ex punta di Rivasamba e Sammargheritese. Gianardi interessa al Pieve Ligure. Al Borgo Foce Magra A.F. si attende ancora la nomina dell'allenatore. Intanto l'esperto centrocampista Giannarelli e l'attaccante Gasparotti si sono accasati in I Categoria toscana al Don Bosco Fossone. Sembra che il Sarzana 1906 potrebbe non iscriversi al prossimo campionato.



In II Categoria la Polisportiva Madonnetta starebbe per chiudere per il ritorno dell'attaccante Tasso dal Pegazzano e per il difensore Alicino dell'Arcola Garibaldina. L'Antica Luni sonda l'attaccante Codeglia. In uscita dai gialloblu il "Sicario" Marco Caleo che sembra diretto verso il VF Alinò negli amatori Uisp di calcio ad 11. Stando ai bene informati potrebbero nascere le formazioni del Mama'S e del Nave.



Fuori regione la Massese di mister Gassani si assicura gli attaccanti Fusco, Folegnani e Conedera, quest'ultimo in passato ha vestito le maglie delle spezzine Ceparana, Lerici Castle e Magra Azzurri.