La Spezia - Quarta puntata di "E' sempre calciomercato..." la rubrica di Calcio Spezzino sulle trattative, le voci e gli affari conclusi del mercato dilettanti dalla Serie D alla II Categoria.



In Serie D il Casale preleva il forte ed esperto centrocampista Poesio dalla Folgore Caratese. I nero stellati piemontesi si assicurano anche la mezzala Di Lernia, classe '93, in arrivo dal Chieri dove nelle ultime due stagioni ha realizzato 9 reti in 68 partite. In uscita Bettoni si accasa alla Pro Sesto. L'Inveruno conferma per il decimo campionato consecutivo l'attaccante Broggini e preleva dal Pontisola la forte ala destra Salvatore Lillo. Il Milano City, dopo aver ufficializzato il neo allenatore, conferma nella rosa granata Lattarulo. Il bomber Tonani passa alla Union Feltre. La Folgore Caratese perde il bomber Bryan Gioè, capocannoniere dello scorso torneo con una rete in più dello spezzino Baudi della Fezzanese che intanto ufficializza Raso dal Sestri Levante, che si accasa in Serie C al Giana Erminio firmando un contratto biennale. La neo promossa Castellanzese chiude con il centrocampista Mauri dalla Vigor Carpaneto e per l'attaccante Chessa dell'Inveruno, oltre a Mara del Sondrio ed Esposito da Seregno. Dopo gli ultimi acquisti il Vado conferma il portiere Illiante e si assicura le prestazioni dell'ex Sora Faggiano. Salutano il Savona Bacigalupo e Vittiglio direzione Chieti.



In Eccellenza fortissimo interesse dell'Imperia per il centravanti Virdis del Savona. Sarebbe un super colpo per i nero azzurri, ma l'esperto bomber ha molte richieste anche dalla categorie superiore. Trattativa molto difficile quindi, ma il diesse Bencardino porterà comunque un centravanti per completare la rosa di mister Lupo. Al "Ciccione" si cerca anche un centrale difensivo per completare la rosa dell'ex tecnico della Sanremese. Il Finale interessato a Faedo esterno d'attacco proprio dell'Imperia. Il Pietra Ligure saluta il centravanti Battuello accasatosi all'Andora. La Cairese appare vicina al difensore Rusca dell'Arenzano. La Genova Calcio potrebbe perdere Dotto e De Martini vicini alla Goliardicapolis. Mister Corrado avrà il fuori quota classe 2001 Rittore. Rimane in piedi la pista Bianchino in uscita dall'Angelo Baiardo che come nuovo portiere ingaggia Gaione dal Derthona. In cerca di nuova sistemazione quindi il forte estremo difensore Roberto Belloro. Il Rivasamba potrebbe fare un'offerta all'attaccante Barbieri del Casarza Ligure.



Molto movimento in Promozione a cominciare dalle undici ufficializzazioni del Cadimare. In uscita Maggiore appare vicinissimo alla Massese di mister Gassani e del vice Cristiano Rolla che si interessa anche a Zizzari. Il mediano Lesi ha varie offerte tra cui quella del VF Alinò. Lasceranno i "Pirati" anche l'attaccante Dell'Ovo, il jolly Palmero e il portiere Brozzo in cerca di nuova sistemazione. La Forza e Coraggio mette a segno il super colpo in attacco chiudendo in pratica la trattativa per portare in rossobianco bomber Luca Corvi dalla Pontremolese. In passato l'attaccante ha vinto l'Eccellenza con la Fezzanese e il titolo di capocannoniere in Promozione siglando 29 reti nel Don Bosco Spezia. A centrocampo ecco poi il classe '96 Tommaso Delvigo ex di Rapallo Ruentes e Fezzanese. Si cerca un rinforzo per la difesa e qualche fuoriquota per completare la campagna acquisti delle "Furie Rosse". Il Don Bosco Spezia cerca un centravanti per sostituire Pannone, ma avrebbe chiuso le trattative per due promettenti Juniores Nazionali della Fezzanese ossia il centrale difensivo Foce e l'esterno d'attacco Capasso, entrambi classe 2000. I "salesiani" avrebbero chiuso anche per l'esperto portiere Massimiliano Leccese in uscita dalla Luni Calcio. Il Canaletto, dopo l'arrivo dei due Antonelli, potrebbe chiudere per Campagni in uscita dalla Forza e Coraggio, per il portiere Stano della Tarros Sarzanese, ma l'ultima stagione al Cadimare e per l'esterno d'attacco Alvisi che si è diviso nell'ultimo torneo tra Valdivara 5 Terre e i "Pirati". Al Levanto Calcio si guarda soprattutto ai fuori quota con il mercato quasi completato. In arrivo due classe 2001: Caridi, centravanti, dalla Juniores Nazionale della Fezzanese e Rezzano dai pari età della Lavagnese. Momento di stallo per il Magra Azzurri dove in panchina è ad un passo l'arrivo di mister Strata. Dopo la partenza del capitano Antonelli verso il Canaletto e Sarti a Cadimare si cercherà di confermare praticamente tutto il resto della rosa e di inserire due o tre elementi d'esperienza. Il Colli Ortonovo chiude con Nicola Musetti e con il centrale difensivo Bonelli dal Don Bosco Fossone. Tanti i giovani che verranno promossi in Prima Squadra, mentre sembra essere sfumato l'arrivo di Mattia Valletta. Rosati si ferma per la prossima stagione. Il Little Club G. Mora vicinissimo all'ex Baiardo Crosetti con i rossoblu che cercano un sostituto di bomber Raiola passato al Celle Ligure. La Goliardicapolis starebbe per chiudere un altro importantissimo doppio colpo di mercato con il mediano Dotto e l'attaccante De Martini entrambi in arrivo dalla Genova Calcio. La Sammargheritese potrebbe mettere a segno il doppio colpo dal Rivasamba tesserando il centrale difensivo Di Carlo e il mediano Busi.



In Prima Categoria squadra praticamente confermata in toto per il Riccò Le Rondini. Si cercano fuori quota e un paio di rinforzi soprattutto per la difesa. Sondato Giorgi in uscita dal Levanto Calcio e Chiappucci del Borgo Foce Ameglia A.F.. Ancora in alto mare la situazione al "La Ferrara" dove si cerca innanzi tutto il sostituto di mister Ciuffardi. Dopo Paolini un altro nome caldo è quello dell'ex Follo San Martino Lorenzo Plicanti. In pole per la panchina sembra però esserci mister Davide Ratti ex del Don Bosco Fossone ed giocatore del Brescia in Serie A. Come ulteriore alternativa c'è il nome di Gialunca Lazzini. Tra i dirigenti potrebbe arrivare Luca Bardini, ora al Romagnano, ma ex di Real Fiumaretta e Antica Luni in Liguria. In uscita pare esserci il centrocampista Bindi. Piace l'esterno mancino del Sarzana 1906 Pasquali seguito anche dal San Lazzaro Lunense con la squadra di Biavati sempre vicina agli ex La Miniera e a Puglione della Luni Calcio. L'Arcola Garibaldina ad un passo da Davide Iaione, Mirko Agliano e Cardetti svincolati dal Rebocco. Si seguono sempre con insistenza Marco Iaione e Barrow. Per i fuori quota, oltre a quelli citati nelle puntate precedenti, ecco Frione della Santerenzina, Galazzi e Attivissimo in uscita dal Ceparana. La Tarros Sarzanese del neo direttore sportivo Taricco inizia confermando un pezzo pregiato come Ortelli. In arrivo il talentuoso fantasista Sbardella che il diesse aveva con sé a Serricciolo, ma che nell'ultima stagione ha vestito la maglia degli amatori del VF Alinò. Piace la mezzala Nardi dei cugini del Sarzana 1906 da cui si seguono anche altri elementi, così come piacciono i giocatori in uscita dal Serricciolo. Non arriverà però il bomber Iardella accasatosi all'ambizioso Capezzano Pianore. Appare molto attivo anche il Follo San Martino del D.s. Pasciuti. Si cercano rinforzi pesanti per l'attacco e si segue il centravanti Santella del Sarzana 1906 e gli esterni offensivi Franceschini e Francesco Valletta rispettivamente di Valdivara 5 Terre e Borgo Foce Magra A.F. Per quest'ultimo trattativa ormai ai dettagli. Piace molto anche il fratello Mattia Valletta del Don Bosco Spezia. Il Pegazzano, che in panchina si affiderebbe a Bertolini, oltre a Federicchio Fiocchi del Cadimare sonda Terribile del Valdivara 5 Terre. Sembra sfumare la pista che portava al portiere Brozzo. Al Sarzana 1906 si attende di sapere qualcosa di più sul possibile futuro del sodalizio del presidente Castagna a cominciare dalla possibile iscrizione passando per il ripescaggio in Promozione. Si era sondato l'esperto Palmero in uscita dal Cadimare, ma tutti i discorsi sui giocatori verranno affrontati quando sarà sistemato il futuro societario. Il Marolacquasanta ha già completato la rosa con gli arrivi di Canalini, Richerme, Di Muri, Paparcone, Piastra e Di Marco. Prepara le cose in grande il Casarza Ligure che, sfumato Pesare, pensa a Rossetti del Sarzana 1906 per l'attacco. Appaiono chiuse invece le trattative con il portiere Landi e con i difensori Bellotti del Follo San Martino e Jacopo Conti della Forza e Coraggio. Moneglia, che potrebbe ripartire dalla II Categoria, che tessera Codreanu, Gallo, Garibotto, Beretta, Solarna e Pavan. In cerca di sistemazione il portiere Moretti che ha lasciato il Levanto Calcio.



In Seconda Categoria letteralmente scatenato l'Intercomunale Beverino che, in attesa di sapere in che categoria verrà inserito, con l'arrivo di Sabbatini e Scarafile prepara i colpi Noga, Palagi e Bariti che lasceranno sicuramente il Follo San Martino. Per la difesa si pensa anche all'esperto Biagioni del Sarzana 1906 da cui si sogna anche l'arrivo dell'attaccante Rossetti. Piace anche Giorgi svincolatosi dal Levanto Calcio La Santerenzina ha quasi chiuso il proprio mercato. Sondato Pasquali del Sarzana 1906, che piace anche all'Antica Luni, si guarda anche a Giorgi ex Levanto per la difesa. La squadra del presidente Pardini cerca anche una prima punta. Il neo nato Brugnato pensa a molti giocatori del Framura come Sassarini, Daneri e Delucchi. La Bolanese di mister Trivelloni dopo aver ingaggiato l'ex Romito Zoumana Ballo e il portiere Olivieri chiude anche per Tete Richmond esterno d'attacco degli Amatori Favaro. L'Antica Luni cerca una punta e il nome forte è quello di Leonardo Giulianelli del San Vitale Candia, ma si aspettano notizie di possibile ripescaggio.