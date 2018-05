E' iniziato il valzer delle panchine

Nonostante la stagione calcistica non sia ancora terminata iniziano le prime voci tra dimissioni, conferme e prime ipotesi per il prossimo campionato

La Spezia - Ancora non è terminata ufficialmente la stagione, molte squadre infatti sono impegnate con i vari play - off e play - out o eventuali rincorse al Titolo Regionale di categoria, che già iniziano i primi rumors per quanto concerne gli allenatori e la panchine della prossima annata calcistica. Le ultime ad esempio la conferma di mister Lupo sulla panchina della Sanremese o l'addio, dopo lunga militanza, al Finale Fc appena retrocesso in Eccellenza di mister Pietro Buttu. Tra le separazioni ecco poi quella dell'Angelo Baiardo dallo storico condottiero Guido Poggi che dopo aver riportato in Eccellenza i "draghetti" si è separato dal sodalizio genovese. Incassa la conferma sulla panchina del Pietra Ligure per il terzo anno consecutivo mister Pisano, mentre c'è attesa per le decisioni del Ventimiglia. Dopo le dimissioni di Caverzan la soluzione interna aveva visto mister Fiore subentrare in panchina. Ora i "frontalieri" dovranno prendere una decisione anche per il futuro. Difficile, anche se non impossibile, la conferma di Fiore, sono due i nomi principali in caso di cambio. Candidati alla panchina del "Morel" ecco Biffi, con l'ex difensore che potrebbe lascere l'Ospedaletti che sembra forte sull'ex attaccante dello Spezia Calcio Alan Carlet come guida tecnica, e il sogno Calabria. La Genova Calcio ha confermato, come ci si attendeva, mister Balboni in panchina. L'allenatore biancorosso era subentrato nel finale di stagione all'esonerato Podestà dalla formazione Juniores del sodalizio genovese. La neo promossa Cairese continuerà con mister Solari dopo la grande stagione appena conclusa nel Girone A di Promozione vinto a fine marzo dalla compagine gialloblu. Il Valdivara 5 Terre ha salutato mister Fanan e ora sfoglia la margherita per i nomi del sostituto. C'è chi vociferava di un interessamento per Nardi, mentre altre voci danno come papabile il profilo di di Massimo Plicanti. Se ne saprà di più nei prossimi giorni. ambio anche alla Juniores che ha salutato Galleno (che sembra a sua volta vicino alla Juniores del Canaletto) dove dovrebbe essere promosso dagli Allievi mister Lucchinelli. Restando in ambito di spezzine la Fezzanese verso il prosieguo del felice connubio con mister Sabatini dopo la vittoria del torneo di Eccellenza. La Lavagnese, come preventivato, ha annunciato il ritorno di Tabbiani in panchina, mentre il Savona lavora alla conferma di Chezzi che secondo alcuni "rumors" sarebbe entrato addirittura anche nel mirino del Carpi. In caso di partenza l'ex Finale Buttu tra i candidati alla panchina degli "Striscioni"? Non così scontata invece la riconferma di mister Monteforte sulla panchina del Ligorna, se ne saprà comunque di più nei prossimi giorni. Chi dovrà sicuramente prendere una decisione sulla nuova guida tecnica è il Sestri Levante. Per la retrocessa Argentina invece bisognerà prima dipanare la matasse dei problemi societari, si parla comunque di una possibile fusione con il Sanremo '80. Da valutare anche le posizioni di mister Davide Marselli a Rapallo con i ruentini che vorrebbero confermare il trainer spezzino e di Schiazza al Molassana Boero con i rosso azzurri che potrebbero cambiare guida tecnica. In Promozione Cadimare e mister Buccellato proseguiranno con piena soddisfazione il proprio matrimonio come confermato dallo stesso tecnico in una nostra recente intervista. Anche al Colli Ortonovo sembra possa continuare il connubio con mister Cristiano Rolla. Il Real Fiumaretta ha invece già incassato le dimissioni del D.s. Pasciuti, appare quindi in bilico la posizione di mister Andrea Cervia che potrebbe, dopo la salvezza ottenuta, anche lui decidere di lasciare. Appare confermato, dopo la grande impresa della salvezza diretta, Tarasconi sulla panchina del Don Bosco Spezia. Salesiani alla ricerca di un Direttore Sportivo: prima ipotesi Nardi che sembra sfumata, interessa Maurizio Scarafile che ha lasciato il proprio ruolo al Cadimare dopo due stagioni. Dopo la retrocessione invece il Serra Riccò si affiderà ad Osvaldo Arecco, da cinque anni responsabile del Settore Giovanile gialloblu ed ex allenatore di Bolzanetese, Mignanego e San Cipriano. Il Rivasamba, dopo essere uscito dai play - off, sembra possa separarsi da mister Perego. Un po' la stessa situazione che si vive a Ceparana con il possibile divorzio da mister Strata. Il Rebocco cerca un allenatore che non sarà comunque Pedretti confermatissimo sulla panchina dell'Arcola Garibaldina. Dopo l'addio di Calise anche il Marolacqusanta cerca un nuovo trainer, mentre è confermatissimo sulla panchina rossonera del neo promosso Sarzana 1906 mister Veronica. Situazioni da valutare al Levanto Calcio, il neo D.s. Agata potrebbe decidere di cambiare guida tecnica, e al Foce Magra Ameglia dove, come ogni estate oramai, si torna a parlare di possibile fusione con il Real Fiumaretta. Si salutano, in maniera consensuale dopo la salvezza ottenuta, mister Corrado e il Pegazzano. L'allenatore ora in attesa di una nuova avventura, mentre il sodalizio spezzino dovrà trovare la nuova guida tecnica. La neo promossa Antica Luni dovrebbe proseguire con mister Alessandro Rolla, mentre la Polisportiva Madonnetta abbraccerà Maracci Marco che nello staff vorrebbe con lui anche Simone Capri. Il Vezzano si guarderà intorno così come potrebbe fare l'Intercomunale Beverino dopo l'addio di Locori. Possibile conferma per Bettinoti? Per quanto riguarda l'ex giocatore ora D.s. della Santerenzina si attendono le sue prime decisioni nel sodalizio del presidente Pardini.