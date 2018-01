Dopo l'infortunio ritorno in campo per l'assistente Accardo

Il guardalinee è tornato a presidiare la propria metà campo lo scorso sabato durante la semifinale di Coppa Italia di Promozione

Genova - La partita di sabato pomeriggio, la semifinale di Coppa Italia di Promozione tra Alassio F.C.e Little Club G. Mora, è stata l'occasione anche per dare il bentornato a Lorenzo Accardo (nella foto di Sv Sport, N.d.r.) all'attività arbitrale.

L'assistente spezzino, dopo il brutto infortunio alla caviglia rimediato nel match tra Genova Calcio e Rapallo, disputato lo scorso ottobre, ha completato il proprio iter riabilitativo, tornando a presidiare la propria metà campo di conseguenza.

L'incontro del 6 gennaio ha rappresentato la via migliore per riprendere contatto con l'attività agonistica, in attesa della ripresa dei campionati fissata per domenica prossima.