Donazione all’Ospedale Gaslini da parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Veppo

Rocchetta Vara- “Un piccolo gesto, un segnale forte”: lo definiscono cosi i soci della società sportiva ASD Veppo che hanno deciso di sostenere l’Ospedale Gaslini di Genova, ovvero l’eccellenza mondiale per la cura delle malattie pediatriche. Una donazione per l'emergenza coronavirus in atto in Liguria e non solo: il contributo, informa il gruppo sportivo, è di numerose mascherine che andranno al servizio dei medici genovesi. “Abbiamo scelto l’ospedale Gaslini di Genova perché da anni lo sosteniamo grazie al torneo estivo – affermano il presidente Rebecchi Daniele – ma le donazioni sono aperte in tutti gli ospedali. Ce n’è bisogno. Tutti uniti ce la faremo: vinciamo questa partita!”.