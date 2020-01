Domenica riparte il calcio dilettantistico

La Spezia - Il calcio dilettantistico torna da questa domenica con la ripresa del campionato di Serie D Girone A dove, per la prima giornata di ritorno, la Fezzanese sarà impegnata sul difficile campo del Casale quinta forza del torneo e guidata in attacco dal bomber neo acquisto Di Renzo autore di tre reti nelle ultime due partite, ma il calcio dilettante torna anche con tanti recuperi di campionato.



In Promozione si disputerà finalmente la gara tra Colli Ortonovo e Marassi, mentre per quanto riguarda la Coppa Italia ecco la semifinale Don Bosco Spezia - Sammargheritese.



Ben cinque poi le gare in programma in Eccellenza per completare l'11° giornata. Di seguito riportiamo tutto il programma di domenica.



Eccellenza recuperi 11^ giornata



Alassio Fc – Ospedaletti



Athletic Liberi – Cairese



Baiardo - Pietra Ligure



Campomorone – Imperia



Genova Calcio – Finale



Promozione COPPA ITALIA SEMIFINALE



Don Bosco Spezia - Sammargheritese



Promozione B recuperi 11^ giornata



Colli Ortonovo - Marassi