Cosimo Sibilia ha ipotizzato la data di inizio della prossima stagione

La Spezia- Intervistato dall’emittente radiofonica napoletana Radio Marte, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, ha ipotizzato la data di inizio della stagione 2020/21 dei campionati dilettantistici.“Il prossimo torneo prenderebbe il via tra fine settembre ed inizio ottobre ma è solo un’ipotesi“, ha spiegato Sibilia, sottolineando come sia fondamentale i tempi e le modalità per la ripresa delle attività mantenendo come priorità in ogni caso la tutela della salute di giocatori e tifosi.