Corso di formazione per dirigenti delle società dilettantistiche

Organizzato dal Comitato Regionale Liguria per ogni delegazione provinciale si svolgerà in quattro incontri

La Spezia - Il Comitato Regionale Liguria organizzerà , per ogni Delegazione Provinciale, un Corso di Formazione per dirigenti societari con funzioni apicali, da svolgersi, in linea di massima, a partire dalla seconda settimana di giugno, su un calendario di n°4 incontri, come da programma allegato:



PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI



A 1 h. Apertura Corso con interventi di AIAC – AIC – SGS



B 3 h. Aspetti Sanitari

Adempimenti normativi

Varie fasi dello sviluppo psicologico delle calciatrici e dei calciatori

Corretta alimentazione ed attenzione alle dipendenze storiche relative (integratori – fumo – alcool – droghe)

Dipendenze comportamentali più recenti (smartphone, computer, social network ed altro)



C 2 h. Aspetti Fiscali e Tributari – Impiantistica Sportiva



Informazioni di base sugli adempimenti fiscali e tributari

Nuove normative in materia di privacy

Nuove normative in materia di sicurezza e di impiantistica sportiva



D 2 h. Marketing e Comunicazione

La gestione delle relazioni esterne alla Società con particolare riferimento alla Comunicazione verso i diversi “attori” e allo sviluppo di strategie di marketing



E 2 h. Giustizia Sportiva

Le motivazioni ed i capisaldi della riforma



F 2 h. A.I.A. Rapporti con la classe arbitrale

Parliamo di e con gli Arbitri



G 4 h. Psicologia Sociologia applicata allo Sport

La gestione delle relazioni all’interno delle Società con particolare riferimento all’attenzione delle motivazioni, alla gestione dello stress e dell’ansia dei giovani atleti nella fase adolescenziale al fine di garantire la crescita tecnica ma anche quella psicologica

La gestione dei rapporti con i genitori, un’opportunità?



Il tutto al fine di realizzare un “protocollo etico” societario al quale tutti hanno la possibilità di riferirsi.



Il programma del Corso prevede n. 04 incontri da 4 ore ciascuno così suddivise:



1° incontro – trattazione argomenti di cui ai punti A e B

2° incontro – trattazione argomenti di cui ai punti C e D

3° incontro – trattazione argomenti di cui ai punti E e F

4° incontro – trattazione argomenti di cui al punto G



Nel sottolineare l'importanza di questa iniziativa, siamo a chiedervi gentilmente di poter inviare alla mail di questa Delegazione, entro Venerdì 31 Maggio p.v., i nominativi dei dirigenti intenzionati a partecipare al predetto corso, ricordando che ad ogni partecipante sarà richiesto di versare una piccola quota di ingresso, pari ad euro 50,00.



Ogni Società ed ogni dirigente partecipante verranno prontamente avvisati circa le date precise di svolgimento del corso, il luogo in cui si terrà lo stesso ed i docenti che interverranno negli incontri formativi.