Coronavirus, ecco il programma dei recuperi dopo i rinvii del fine settimana

Facendo seguito a quanto disposto con il Comunicato Ufficiale n. 55 del 24.02.2020, si comunicano le modalità di recupero delle giornate di gara, dei sotto indicati Campionati e Tornei, che non verranno disputate nel fine settimana del 29 febbraio e 01 marzo 2020:



Campionato di Eccellenza:



08° Giornata di Ritorno – le gare verranno recuperate mercoledì 01 aprile 2020; verranno fissate d’ufficio alle ore 18.00 fatte salve richieste congiunte, da parte di entrambe le Società interessate, per la variazione di tale orario.





Campionato di Promozione:



08° Giornata di Ritorno – le gare verranno recuperate mercoledì 01 aprile 2020; verranno fissate d’ufficio alle ore 18.00 fatte salve richieste congiunte, da parte di entrambe le Società interessate, per la variazione di tale orario.





Campionato di Prima Categoria – Gironi “A” e “D”:



06° Giornata di Ritorno – le gare verranno recuperate domenica 05 aprile 2020.





Campionato di Prima Categoria – Gironi “B” e “C”:



07° Giornata di Ritorno – le gare verranno recuperate sabato 11 aprile 2020.



Campionato Regionale Under 19 – Gironi di “Eccellenza”:



Si comunica il nuovo sviluppo del calendario:



10° Giornata di Ritorno: sabato 07 marzo 2020;



11° Giornata di Ritorno: sabato 14 marzo 2020;



12° Giornata di Ritorno: sabato 21 marzo 2020;



13° Giornata di Ritorno: sabato 28 marzo 2020;



Andata Semifinali: sabato 04 aprile 2020;



Ritorno Semifinali: sabato 18 aprile 2020;



Finale sabato 09 maggio 2020.







Campionati Regionali Under 17 ed Under 15:



Si comunica il nuovo sviluppo del calendario:



06° Giornata di Ritorno: 07/08 marzo 2020;



07° Giornata di Ritorno: 14/15 marzo 2020;



08° Giornata di Ritorno: 21/22 marzo 2020;



09° Giornata di Ritorno: 28/29 marzo 2020;



10° Giornata di Ritorno: 04/05 aprile 2020;



11° Giornata di Ritorno: 18/19 aprile 2020;



01° Giornata Fase Finale: 09/10 maggio 2020;



02° Giornata Fase Finale: 16/17 maggio 2020;



03° Giornata Fase Finale: 23 o 24 maggio 2020;



Eventuale Spareggio: mercoledì 27 maggio 2020;



Finale 30 o 31 maggio 2020.







Tornei Regionali Under 16 ed Under 14:



Si comunica il nuovo sviluppo del calendario:



06° Giornata di Ritorno: 07/08 marzo 2020;



07° Giornata di Ritorno: 14/15 marzo 2020;



08° Giornata di Ritorno: 21/22 marzo 2020;



09° Giornata di Ritorno: 28/29 marzo 2020;



10° Giornata di Ritorno: 04/05 aprile 2020;



11° Giornata di Ritorno: 18/19 aprile 2020;



01° Giornata Fase Finale: 25/26 aprile 2020;



02° Giornata Fase Finale: 09/10 maggio 2020



03° Giornata Fase Finale: 16/17 maggio 2020



Finale (*) 23 o 24 maggio 2020





(*) qualora si rendesse necessaria la disputa di uno spareggio per l’ammissione alla gara di finale, lo stesso verrà disputato il 23/24 maggio 2020 e la relativa finale il 30/31 maggio 2020.





Campionato Regionale Femminile di Eccellenza:



Si comunica il nuovo sviluppo del calendario:



04° Giornata di Ritorno: domenica 08 marzo 2020;



05° Giornata di Ritorno: domenica 15 marzo 2020;



06° Giornata di Ritorno: domenica 22 marzo 2020;



07° Giornata di Ritorno: domenica 29 marzo 2020.







Coppa Italia Regionale Femminile di Eccellenza:



Le semifinali e la finale della manifestazione verranno disputate come di seguito indicato:



Andata Semifinali: domenica 05 aprile 2020; (*)



Ritorno Semifinali: domenica 19 aprile 2020;



Finale domenica 10 maggio 2020.





(*) qualora fossero impegnate nelle semifinali di andata delle Calciatrici convocate per il Torneo delle Regioni di Calcio a Cinque, la gara interessata verrà disputata in giornata infrasettimanale mercoledì 01 aprile 2020.



Campionato Femminile Under 17 – Fase Regionale:



Il Campionato osserverà un turno di riposo anche nel fine settimana del 07/08 marzo 2020; si comunica, a seguire, il nuovo sviluppo del calendario:







07° Giornata di Ritorno: 14/15 marzo 2020;



08° Giornata di Ritorno: 21/22 marzo 2020;



09° Giornata di Ritorno: 28/29 marzo 2020;



Campionato Femminile Under 15 – Fase Regionale:



Il Campionato osserverà un turno di riposo anche nel fine settimana del 07/08 marzo 2020; si comunica, a seguire, il nuovo sviluppo del calendario:



07° Giornata di Ritorno: 14/15 marzo 2020;