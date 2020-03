Coronavirus, annullate alcune manifestazioni nella vicina Toscana

La Spezia - Se in Liguria in questi giorni regna ancora l'incertezza per la conclusione della stagione calcistica 2019/2020, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana ha invece ufficializzato l'annullamento di alcune manifestazioni, causa il perdurare dell'emergenza Covid 19. Infatti, sono state annullate le seguenti manifestazioni:Torneo Orlandi (Rappresentative Provinciali), Coppa Toscana Promozione Femminile, Supercoppa di Eccellenza, Supercoppa di Promozione, Supercoppa Juniores, Allievi e Giovanissimi, Torneo Regionale Juniores, Allievi e Giovanissimi, Torneo Allievi A ( 1^ classificata ), Torneo Allievi A (2^/4^ Classificata), Trofeo Cerbai, Coppa Toscana Under 15 e Under 17 Femminile, Festa del Pulcino ( Isola D’Elba), Feste Provinciali Attività di Base, Feste Regionali Attività di Base, Coppa Regionale serie C2 Calcio a 5, Coppa Regionale serie D Calcio a 5 e Coppa Regionale serie Under 21 Calcio a 5. Da ciò che trapela dagli addetti ai lavori sembra che anche il Comitato Regionale Liguria possa intraprendere la stessa strada.