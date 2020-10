Coppa Toscana, la San Marco Avenza elimina la Massese

Massa Carrara - Abbandonano la competizione dopo il primo turno la Pontremolese e Massese nell’eccellenza mentre proseguono il cammino gli avenzini della San Marco, in pratica non hanno fatto altro che riprendere il cammino lasciato prima del lockdown dove il team di mister Stefano Turi stava disputando la fase finale della coppa italia a carattere nazionale. La vittoria anche sofferta nel derby dell’ ”Oliveti” è una buona iniezione di fiducia in vista del campionato che prenderà il via domenica 11 ottobre, Lagomarsini & compagni saranno di scena allo stadio comunale Di Paperino a Signa contro il Prato 2000. Per quanto riguarda la coppa nel secondo turno in programma 28 ottobre prossimo affronterà la vincente del secondo raggruppamento formato dalla neo promossa River Pieve e i cugini del Castelnuovo Garfagnana, la gara di andata(1-0) a favore del River, quella di ritorno rinviata per i due giocatori del Castelnuovo positivi, sarà recuperata in altra data.

Dopo l’Eccellenza dato che nel torneo di Promozione dove partecipava la Virtus Marina di Massa, al secondo turno non figura nessuna altra compagine del comprensorio di Massa Carrara passiamo direttamente alla prima categoria. Nel secondo girone da registrare la vittoria di misura del Serricciolo contro un buon Romagnano nell’anticipo disputato all’Arcinaso, mentre era già uscito di scena il Don Bosco Fossone di mister Massimo Taurino con un punto nelle due gare del triangolare. I giallo blu di Giorgio Chelotti nel secondo turno a calendario mercoledi 11 novembre e 9 dicembre 2020 contro i Diavoli Neri di Gorfigliano. In seconda categoria vanno avanti l’Atletico Podenzana e Cerreto vittoriose fuori casa rispettivamente a Filattiera nel derby e Ricortola. Per quanto riguarda il derby del Don Bosco tra i padroni di casa del Monti e la Fivizzanese rinviata a data da destinarsi per il contagio covid di alcuni tesserati, il girone vede appaiate al comando con tre punti i medicei e Monzone la vincente affronterà nel secondo turno il club del “panigaccio” di mister Yuri Angeli. Dopo l’Atletico Podenzana vince nel recupero in trasferta il nuovo Cerreto di mister Aldo Poggi in casa del Ricortola dopo un match ricco di gol ed emozioni con in tasca il biglietto per il turno successivo dove Soldani & soci si erano aggiudicati anche il match di andata. Infine non è bastato ai nero azzurri dell’Atletico Carrara il pareggio senza reti in casa del Lido di Camaiore, dove il team di mister Michele Dati non ha sfigurato uscendo a testa alta dal match del “Benelli”. In questo raggruppamento erano inseriti gli avenzini dell’Attuoni usciti dalla competizione dopo i due stop consecutivi, da domenica prossima ai nastri di partenza ci sarà il campionato edizione 2020/2021.



Classifiche finali :



Eccellenza : San Marco Avenza 4, Pontremolese 2, Massese 1

Prima : Serricciolo 4, Romagnano 3, Don Bosco Fossone 1

Seconda : Girone 1 : Classifica parziale , Fivizzanese 3, Monzone 3, Monti 0

Girone 2 :Atletico Podenzana 6, Filattierese 1, Mulazzo 1

Girone 3 : Cerreto 6, Ricortola 0

Girone 4 : Lido di Camaiore 4, Atletico Carrara 3, Attuoni Avenza 0