Comunicato Federazione Regionale Liguria

Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 con il quale viene disposto, all’Art. 1/c), che “sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);



Rilevato che dallo stesso emergono ulteriori incombenze a carico delle Società ospitanti le gare a “porte chiuse”, incombenze di cui si rende necessario approfondire i processi organizzativi atti a porle in essere nelle modalità dovute;



Considerato che il tempo a disposizione prima delle gare del prossimo fine settimana per svolgere questo tipo di approfondimento pare non sufficiente;



Considerato, inoltre, che nella giornata di lunedì 09 marzo 2020 si terranno il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e quello del Comitato Regionale Liguria che si occuperanno principalmente dell’argomento COVID-19 (“Coronavirus”);



si dispone la sospensione di tutta l’attività ufficiale organizzata dal Comitato Regionale Liguria e dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuale, ivi compresi i raduni di selezione delle Rappresentative, dalla data odierna a tutta la giornata di giovedì 12 marzo 2020.



Con un prossimo Comunicato Ufficiale verranno emanate le disposizioni in merito alle modalità dei recuperi delle giornate di Campionato.