Campionato a sette AICS, un super Vaiano trascina la Ligure Traslochi

La Spezia - Archiviate le coppe, si è tornato a giocare per i campionati di Serie A, Serie B e Serie C di calcio a sette AICS, l'importanti tornei provinciali organizzati da campionato Spezzino sotto l'attenta regia del patron Atzeni Franco. In Seria A, continua il dominio della Ligure Traslochi che batte 7-3 La Colomba Osteria La Caletta grazie alla super prestazione offerta dal solito Vaiano, autore dell'ennesima tripletta stagionale. La New Team, che resta distaccata di due lunghezze dalla testa della classifica, ha la meglio della Pizzeria L'Arcolana grazie al poker di Fusetti e alla singola di El Caidi M. In Serie B, continua il testa a testa tra il CSI Vernazza e il Tutto Gelato Fossitermi. I rivieraschi battono la Fulgor FC con un super Billante, autore di quattro reti, mentre gli spezzini ne rifilano otto al Palasport ForMe grazie soprattutto al poker messo a segno da bomber Nieri. In Serie C, pareggio il Carpe Dien e, cosi, passano al comando le formazioni dell'Oto Melara, Pegazzano e Oratorio Don Bosco. L'Oto Melara batte La Marinara of Chelli Le Grazie grazie al poker di Chiocca, mentre i bianconeri ne rifilano 6 al Tonnorospo con Loddo autore di una tripletta. I salesiani, invece, mandano ko il Titano con le reti di Attanasio, Barry, Coulibaly, Errouichaq e Konate, questi ultimi due autori di una doppietta. Di seguito i risultati, marcatori e la classifica della settima giornata.







Seria A, risultati 7a giornata

Omeca – BM Canaletto 4-6 ( Fiorini, Babasuli, Carta, Sergi: Andreani 2, Gregoli, Olmi, Ramacca )

Old Boys – Caran FC 3-7 ( Finetti 3; Casalini, Cosini 2, Pasini, Pucci, Sommovigo 2 )

La Colomba Osteria La Caletta – La Ligure Traslochi 3-7 ( Vento, Muni 2; Vaiano 3, Battolla, Garofano, Morina 2 )

New Team – Pizzeria L'Arcolana 5-2 ( El Caidi M., Fusetti 4; Lucignani, Giacopello )

Avanti Tutta Pluriparts – Alta Lunigiana 7-6 ( Fiordisaggio 2, Lanzoni 2, Caneri, Mazzantini 2; Donati, Galli 2, Giubbani )

Ha riposa: Im.Co Taverna del Metallo

Classifica: La Ligure Traslochi 15; New Team 13; Pizzeria Masaniello 12; BM Canaletto e Avanti Tutta Pluriparts 8; Im.Co Taverna del Metallo, Old Boys e La Colomba Osteria La Caletta 7; Omcea 6; Caran 1; Alta Lunigiana 0.



Seria B, risultati 7a giornata

CSI Vernazza – Fulgor Fc 7-2 ( Billante 4, Perazzo, Vergassola 2; Bugliani, Nista )

Macelleria Gastronomia Pescetto – Gold Piangina Gym 2-5 ( Grisanti 2; Triggiani 3, Cenderello 2)

Sitep Italia – Agenzia Marittima Mattera 4-5 ( Brunetti, Giovanelli, Pettinato, Senese; Bottiglioni, Ghita 2m Piccirillo, Danuvola )

Tutto Gelato Fossitermi – Palasprint ForMe 8-6 ( Bonadies, Callegari, Nieri 4, Bertagna 2; Caggiano, Scarpato 2, Tognoni, Vinci, Cazzolato )

Dinamo Spritz – Terzo Tempo 0-6 ( A tavolino )

Pizzeria Pulcinella Sbullonati – Virtus Fre 9-2 ( El Bahia 3, Maramotti, Marsella 3, Venturini 2; Righetti, Salati )

Classifica: CSI Vernazza e Tutto Gelato Fossitermi 18; Terzo Tempo 15; Fulgor Fc 12; Palasprint ForMe e Agenzia Marittima Mattera 9; Dinamo Sprtiz 8; Pizzeria Pulcinella Sbullonati 7; Gold Piangina Gym e Macelleria Gastronomia Pescetto 6; Virtus Fre 3; Sitep Italia 0



Serie C, risultati 7a giornata

Oto Metalara – La Marinara of Chelli Le Grazie 7-2 ( Brunetti, Ercolani, Chiocca 4, Zappalà: Bello 2)

Real Bozi l'Incanto Lerici – The Garden fs Sarzana Ricambi 5-3 ( Mingolla 3, Moscogiuri, Ascione; Avanzini 2, Poziello )

Pulcinella team – Carpe Diem 2-2 ( Cornigliani, Pietrobono; Marani, Vanoli )

Brigola – San Marco Service 4-5 ( Angeli 2, Carnieri, Tarasconi; Bone 2, Gongora )

Tonnorospo – Pegazzano 4-6 ( Vincenti 4; Loddo 3, Hysaj 2; Russo T. )

Oratorio Don Bosco – Titano 7-1 ( Attanasio, Barry, Coulibaly, Errouichaq 2, Konate 2; Larocca )

Classifica: Pegazzano, Oto Melara e Oratorio Don Bosco 15; Carpe Diem 14; The Garden fs Sarzana Ricambi 12; Titano 10; La Marinara of Chelli Le Grazie e Tonnorospo 9; Pulcinella Team e Brigola 6; Real Bozi L'incanto Lerici 5; San Marco Service 2