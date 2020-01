Campionato a sette AICS, Angelotti trascina la Ligure Trasclochi

La Spezia - La decima giornata di Serie A del campionato provinciale AICS è andata in archivio con l'ottava vittoria stagionale della Ligure Traslochi che grazie alla tripletta di Angelotti e alla doppietta di Garofano batte 5-3 la Im.Co Taverna del Metallo, a segno con la doppietta di Bruccini e la rete di Mascis, e si conferma in testa al campionato. In Serie B, continua il testa a testa tra il CSI Vernazza ed il Tutto Gelato Fossitermi. I rivieraschi hanno vita facile contro la Macelleria gastronomia Pescetto grazie alla coppia gol Marioni – Mingla, mentre gli spezzini ne rifilano nove alla Pizzeria Pulcinella Sbullonati dove spicca la prestazione di Nieri a segno con una tripletta. In Serie C, passa al comando l'Oto Melara che batte l'Oratorio Don Bosco con un super Zappalò, autore di un poker di reti personale.



Serie A, 10a giornata

Alta Lunigiana – Pizzeria Masaniello 3-5 ( Galli 2, Giubbani; Belatti, Cosenza 3, Falcone )

Omeca – Avanti Tutta Pluriparts 2-6 ( Babasuli, Distante; Zolesi, Guidotti A., Giuditto J., Mazzantini 2, Rutigliano )

La Ligure Traslochi – Im.Co Taverna del Metallo 5-3 ( Angelotti 3, Garofano 2; Bruccini 2, Mascis )

La Colomba Osteria La Caletta – Old Boys 7-1 ( Dadà, Maggiari, Rossi, Figaia 3; Finetti )

Caran FC – New Team 3-9 ( Casalini, Conti, Pierotti; Fusetti 5, Serghini )

Ha riposato: B.M Canaletto

Classifica: La Ligure Traslochi 24; New Team 19; Pizzeria Masaniello 15; Im.Co Taverna del Metallo e La Colomba Osteria La Caletta 13; Avanti Tutta Pluriparts 11; Old Boys e B.M Canaletto 10; Omcea 9; Caran FC 1; Alta Lunigiana 0



Serie B, 10a giornata

Virtus Fre – Terzo Tempo 0-6 ( A tavolino )

CSI Vernazza – Macelleria Gastronomia Pescetto 7-2 ( Marioni 2, Mingla 3, Perazzo, Vergassola; Grisanti, Vitucci )

Palasprint ForMe – Agenzia Marittima Mattera 6-5 (Oliva, Scarpato 3, Tognoni, Vinci; Petru 3, Piccirillo, Proce )

Gold Piangina Gym – Sitep Italia 6-0 ( A tavolino )

Fulgor FC – Dinamo Spritz 6-6( Pugliese 3, Bugliani, Bartoli; Pirrotta (aut.), Poggianti 2, Greco 3 )

Pizzeria pulcinella Sbullonati – Tutto gelato Fossitermi 3-9 ( Baratta 2, Marsella; Battolla, Bonadies, Callegari 2, Nieri 3, Bertagnam Pieroni )

Classifica: CSI Vernazza e Tuto Gelato Fossitermi 24; Terzo Tempo 21; Dinamo Spritz e Agenzia Marittima Mattera 15; Palasprint ForMe e Fulgor Fc 14; Macelleria Gastronomia Pescetto 10; Gold Piangina Gym 9; Pizzeria Pulcinella Sbullonati 7; Virtus Fre 1; Sitep Italia -1.



Serie C, 10a giornata

FC Titano – Tonnorospo 0-6 ( A tavolino )

Carpe Diem – Pegazzano 4-4 ( Guelfi, Martin, Carmè, Lo Bue; Gulefi (aut.), Russo M., Calamati, Iahcene )

Pulcinella team – Brigola 9-6 ( Bernardini 2, Cornigliani, Pietrobono, Tanzi 2; Ragno 3, Angeli 3)

La Marinara of Chelli le Grazie – Real Bozi l'Incanto Lerici 2-2 ( Consoli, Carpena; Giangreco 2)

Oratorio Don Bosco – Oto Melara 1-5 ( Errouichaq; Zappalà 4, Chiocca )

San Marco Service – The garden FC Sarzana Ricambi 1-15 ( Barry; Baldassini 5, Borrello 3, Calcina, Carbonari 4; Ebainetti )

Classifica: Oto Melara 24; Pegazzano 22; Oratorio Don Bosco, Tonnorospo e Carpe diem 18; The Garden FC Sarzana Ricambi 15; Pulcinella Team 11; Brigola 10; La Marinara of Cheli Le Grazie e Real Bozi L'Incanto Lerici 9; San Marco Service 2.