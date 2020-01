Campionato a 7 AICS, un super Battolla trascina la Ligure Traslochi

La Spezia - Dopo la lunga sosta per le festività natalizie hanno ripreso i campionati di calcio a 7 AICS, l'importante torneo provinciale organizzato da Campionato Spezzino. In Seria A, la tripletta di uno scatenato Alessio Battolla, oltre alla singola dell'intramontabile Fabio Vaccarezza, trascina alla vittoria La Ligure Traslochi che batte l'Avanti Tutta Pluriparts, quest'ultima a segno con Lanzoni. La New Team, seconda forza del campionato, risponde con la pirotecnica vittoria conquistata contro l'Alta Lunigiana. Vittoria arrivata grazie alla doppietta di Arpe e alle singole di El Caidi M., Pellegrini e Seghini. In Serie B, continua il botta e risposta tra le due capoliste: il CSI Vernazza vince a tavolino la partita contro la Virtus Fre, mentre il Tutto Gelato Fossitermi manda ko la Fulgor FC con la coppia Nieri – Bertagna. Perde terreno la formazione del Terzo Tempo sconfitta dall'Agenzia Marittina Mattera. In Serie C, L'oto Melara vince a tavolino la partita contro il Pulcinella team, mentre il Pegazzano ne rifila sei al The Garden FC Sarzana Ricambi grazie alle reti di Mini, Russo, Serventi e Polidoro. Di seguito i risultati e le classifiche.

Serie A, 9a giornata

Im.Co Taverna del Metallo – Caran FC 7-0 ( Alberghini 2,Bruccini, Grande, Mascic, Melli 2 )

La Colomba Osteria La Caletta – B.M Canaletto 2-4 ( Figaia 2; Baldassini 3, Wernitznig )

Old Boys – Omeca 7-3 ( Finetti 5, Innocenti, Vigiani )

New Team – Alta Lunigiana 5-3 (Arpe 2, El Caidi M., Pellegrini, Serghini; Cavalleri, Santinelli, Servi )

Avanti Tutta Pluriparts – La Ligure Traslochi 1-4 ( Lanzoni; Battolla 3, Vaccarezza )

Classifica: La Ligure Traslochi 21; New Team 16; Im.Co Taverna del Metallo 13; Pizzeria Masaniello 12; B.M Canaletto, La Colomba Osteria la Caletta e Old Boys 10; Omeca 9; Avanti Tutta Pluriparts 8; Caran FC 1; Alta Lunigiana 0



Serie B, 9a giornata

CSI Vernazza – Virtus Fre 6-0 ( A tavolino )

USP Macelleria Gastronomia Pescetto – Pizzeria Pulcinella Sbullonati 5-4 ( Bagnato. Balzana 2, Ricci, Magnani; El Bahia 2, Maramotti, Baratta )

Agenzia Marittima Mattera – Terzo Tempo 6-2 ( Ghita 4, Petru, Tognetti; Ciuffardim Incarnato )

Sitep Italia – Palasprint ForMe 3-10 ( Perri 2, autorete; Cacace, Caggiano 2, Scarpato 5, Vinci, Ramalli )

Tutto Gelato Fossitermi – Fulgor FC 5-4 ( Nieri 3; Bertagna 2; Pugliese 2, Yoda, Bartoli )

Dinamo Spritz – Gold Piangina Gym 8-2 ( Frugoni, Macera 3, Magistrelli 2, Spagnoli 2; Rege Cambrin, Strà )

Classifica: CSI Vernazza e Tutto Gelato Fossitermi 21; Terzo Tempo 18; Agenzia Marittima Mattera 15; Dinamo Spritz 14; Fulgor FC 13; Palasprint ForMe 11; USP Macelleria gastronomia Pescetto 10; Pizzeria Pulcinella Sbullonati 7; Gold Piangina Gym 6; Virtus Fre 2; Sitep Italia FC 0



Serie C, 9a giornata

Oto Melara – Pulcinella Team 6-0 ( A tavolino )

Real Bozi L'incanto lerici – San Marco Service 6-5 ( Mingolla 3, Pagano, Ascione 2; Gongora 3, Leon, Ramirez )

Brigola – FC Titano 6-6 ( Barbieri, Carnieri, Tarasconi 4; Argiolas 2, Vespucci 2, Ariti 2 )

The Garden FC Sarzana Ricambi – Pegazzano 1-6 ( Legnani; Mini, Russo, Severi 2, Polidoro 2 )

Tonnorosp FC – La Marina of Chelli le Grazie 10-3 ( Barnaba 2, Bertolini, D'Auria 3, Simonelli, Teriaca, Vincenti 2; Consoli, Esposito, Bello )

Oratorio Don Bosco – Carpe Diem 3-1 ( Barry, Konate 2; Marani )

Classifica: Oto Melara e Pegazzano 21; Oratorio Don Bosco 18; Carpe Diem 17; Tonnorospo FC 15; The Garden FC Sarzana Ricambi 12; Brigola e FC Titano 10; La Marina of Chelli Le Grazie, Real bozi L'Incanto Lerici e Pulcinella Team 8; San Marco Service 2.