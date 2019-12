Campionato a 5 ASI, continua il dominio dei Vulturii

La Spezia - L'ottava giornata del campionato provinciale di calcio a 5 ASI, torneo organizzato da Campionato Spezzino, ha registrato l'ottava vittoria consecutiva della capolista Vulturii che batte a tavolino la formazione dell'Atletico ma non troppo. Distaccante di due lunghezze dalla capolista, troviamo le formazioni della Ro-Mania e della Pizzeria L'Arcolana. La Ro-Mania ha vita facile contro la New Team grazie al solito Azamfirei autore di nove reti, mentre la Pizzeria L'Arcolana batte a tavolino i Cugini di Campiglia, fanalino di coda del campionato. L'Olandese Volante resta in scia grazie alla vittoria conquistata contro gli Stralunati dove in evidenza si ci mette il solito Di Blasio, autore di ben otto centri. La tripletta di Menta porta alla vittoria il Lerici che batte I Mammelloni. Di seguito i risultati.



Risultati 8a giornata

Cugini di Campiglia – Pizzeria L'Arcolana 0-6 ( A tavolino )

I Mammelloni – Lerici FC 6-7 ( Fosella 2, Micheletti 3, Rodi; Mariotti, Menta 3, Zavanella 1, Zimbello 2)

Stralunati – Olandese Volante 4-10 ( Tusini 3, Battista; Di Blasio 8, Ceruti 2 )

Ro-Mania – New Team 17-2 ( Azamfirei 9, Dediu 2, Petru 3, Tiba 3; Mazzucchelli, Occhineri )Atletico ma non troppo – Vulturii 0-6 ( A tavolino )



Classifica: Vulturii 21; Ro-Mania, Pizzeria L'Arcolana 19; Olandese Volante 18; Lerici Fc 10; I Mammelloni, Stralunati 7; Mk, New Team 6; Atletico ma non troppo 2; Cugini di Campiglia 0