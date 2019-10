Campionato Spezzino, ha preso il via la stagione 2019/2020

La Spezia- E’ iniziata con il botto la stagione 2019/2020 dei Campionati Provinciali di calcio a sette Aics, campionato organizzato da Campionato Spezzino sotto l'attenta regia di Franco Atzei e del suo staff, che in questa stagione vede al via 35 formazioni suddivise in tre gironi denominati Seria A, Serie B e Serie C. Si preannuncia una stagione all’insegna dell’equilibrio e del “tutto può accadere”. Nulla sembra scontato, le compagini sono tutte molto attrezzate ed agguerrite e mai come quest’anno ci saranno le cosiddette “squadra materasso”. Sarà battaglia su tutti i campi e in tutte le giornate e, sicuramente, ci saranno avvicendamenti continui in classifica. Quindi, per il campionato di Serie A, è partita ufficialmente la caccia al titolo provinciale che è detenuto dalla quotata formazione della Ligure Traslochi. In Serie A, si registra subito la prima sorpresa stagionale con il ko della Ligure Traslocchi che nel match contro la Pizzeria Masaniello è sconfitta grazie alla doppietta di Giacopello e alla singola di Fornicola. Per i campioni in carica a segno ci vanno Rege Cambrin e Vaiano. In Serie B, partenza con il botto per il CSI Vernazza che grazie alla prestazione maiuscola di uno scatenato Mingla, autore di ben sei marcature, batte 7-3 la Dinamo Spritz, a cui non basta la tripletta di Macera e la doppietta di Frolla. In Serie C, le triplette di Papa, Zappalà e Lo Bue trascinano alla prima vittoria le formazioni del FC Titano, Oto Melara e Carpe Diem. Di seguito i risultati.







Seria A, risultati 1° giornata

Alta Lunigiana – B.M Canaletto 1-3 ( Galli; Sganca )

Omeca – New Team 6-8 ( Bravi (3), Carta, Sergi (2); El Caidi H., El Caidi K. (2), Fusetti (3), Serghini, El Caidi M. )

La Ligure Traslochi – Pizzeria Masaniello 2-3 ( Rege Cambrin, Vaiano; Giacopello (2), Formicola )

La Colomba/ Osteria La Caletta – Im.Co Taverna del Metallo 1-4 ( Figaia; Bruccini (2), Boccolini, Alberghini )

Olb Boys – Avanti Tutta Pluriparts 3-3 ( Caradelli (2), Finetti; Lanzoni (2), Galluci )

Ha riposato: Caran F.C

Classifica: Im.Co Taverna del Metallo, B.M Canaletto, Pizzeria Masaniello 3; Avanti Tutta Pluriparts, Old Boys 1; Caran F.C, New Team, Omeca, La Ligure Traslochi, Alta Lunigiana e la Colomba/ Osteria La Caletta 0



Serie B, risultati 1° giornata

Fulgor FC – Agenzia Marittima Mattera 4-3 (Lonardo (2), Pugliese (2); Ghita (2), Danuvola )

Macelleria Gastronomia Pescetto – Tutto Gelato Fossitermi 1-3( Grisanti; Callegari, Bertagnam Tonelli )

Palasprint ForMe – Virtus Fre 6-2 ( Caggiano (2), Ramalli (2); Caggiano (autorete ), Bracaleone )

Pizzeria Pulcinella Sbullonati – Sitep Italia Fc 4-4 ( Marsella (3), Baratta; Peri (2), Stifani (2) )

CSI Vernazza – Dinamo Spritz 10-7 ( Mingla (6), Resasco (2), Russo, Vergassola; Frolla (2), Macera (3), Frugoni, Poggianti )

Gold Piangina Gym – Terzo Tempo 3-8 ( Cenderello (2), Brizzi; Ciuffardi (4), Incarnato (2), Marian, Maccarone )

Classifica: Terzo Tempo, Palasprint ForMe, CSI vernazza, Tutto Gelato fossitermi e Fulgor FC 3; Pizzeria Pulcinella Sbullonati e Sitep Italia FC 1; Agenzia marittima Mattera, Macelleria Gastronomia Pescetto, Dinamo Spritz, Virtus Fre e Gold Piangina Gym 0.



Serie C, risultati 1° giornata

FC Titano – The Garden FC Sarzana Ricambi 6-2 ( Frascella, Bella (2), Papa (3); Baldassini, Parentini )

Oto Melara – Brigola 3-2 ( Zappalà (3); Angeli, Carnieri )

Pulcinella Team – Real Bozzi L'incanto Lerici 3-3 ( Basso (2), Casale; Mingola (2), Moscogiuri )

San Marco Service – Carpe Diem 1-6 ( Ramirez; Lo Bue (3), Vanoli, Reitano, Carmè )

La Marinara of Chelli Le Grazie – Pegazzano 2-6 (Busoni, Giannini; Hysaj (2), Russo (2), lahcene (2) )

Oratorio Don Bosco – Tonnorospo FC 2-3 ( Errouichaq (2); D'Auria, Vincenti, Xhakosi )

Classifica: Carpe Diem, FC Titano, Pegazzano, Oto Melara, Tonnorospo FC 3; Pulcinella Team e Real Bozi L'Incanto Lerici 1; Brigola, Oratorio Don Bosco, La Marinara of Chelli Le Grazie, The Garden FC Sarzana Ricambi e San Marco Service 0.







A cura di Juri Lertora