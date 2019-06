Campionato Spezzino, grande festa per la premiazione

La Spezia- Si è svolto nel tardo pomeriggio di lunedì 10 giugno presso il centro sportiva La Pianta 310 della Spezia la festa della premiazione delle società che partecipano ai campionati provinciali Asi e Aics di calcio a sette e calcio a cinque, tornei organizzati dall'instancabile Franco Atzei di Campionato Spezzino, che vedono impegnati oltre 1200 calciatori. La serata si è aperta con la premiazione di tutte le squadre che nella stagione 2018/2019 hanno centrato la vittoria finale dei vari campionati e nelle varie coppe. Il commento di Franco Atzei, patron di Campionato Spezzino:” Questa sera festeggiamo non solo le vittorie in campo sul campo, ma anche dei bellissimi momenti di fair play e di solidarietà, perchè il gioco del calcio non inizia e non finisce sul rettangolo verde. E la dimostrazione di ciò che dico sono i numerosi applausi e complimenti che i calciatori, avversari per tutta la stagione, si sono rivolti in tutta la serata. Questo è lo spirito per cui è nato, ormai tanti anni fa, Campionato Spezzino”. Alla serata finale ha partecipato anche Fabio Pasquali, vice presidente dell'Associazione Italiana Cultura Sport della Spezia, che ha rilasciato la seguente dichiarazione: “ Siamo qui per rendere omaggio a tutte le società, anche quelle che non hanno vinto ma che hanno comunque onorato al meglio le varie competizioni provinciali. L'Associazione Italiana Cultura Sport è un'associazione senza scopro di lucro, che nasce nel 1962 a Roma come Ente nazionale di promozione sportiva. Avendo quale fine istituzionale la promozione e l’organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, l’associazione è riconosciuta dal CONI quale Ente Nazionale di Promozione Sportiva; è riconosciuta dal Ministero dell’Interno quale Ente con finalità assistenziali, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale Associazione di Promozione Sociale, dal Ministero della Solidarietà Sociale per l’attività a favore degli immigrati e dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organizzazione di volontariato. Quindi, complimenti a tutti i calciatori per i successi ottenuti in questa stagione. La partecipazione è stata incredibile, ci tengo a ringraziare tutti. Questa festa è semplicemente il risultato di un'attività importante che da anni Franco svolge sul territorio”. Queste le società premiate per il campionato provinciale di calcio a cinque: vincitore girone di qualificazione: Vulturii; Miglior marcatore girone di qualificazione: Vaiano Angelo ( Vulturii ) con 53 reti. Serie A: Campione Provinciale: Olandese Volante, Vincitore play off: Vulturri; sconfitta ai play off: Petti di pollo; Miglior marcatore: Di Blasio Agistino ( Olandese Volante ) con 71 reti; Portiere meno battuto: Genova Cesare Michael ( Olandese Volante ). Serie B: Vincitore regular season: Mk; Primo classificato play-off: Mk; Seconda classifica play-off: Mtu Italia: Miglior marcatore: Cozzani Luca ( Mk ) con 74 reti; Portiere meno battuto: Prati Simone ( Mtu Italia ).Queste le società premiate per il campionato provinciale di calcio a sette: Squadre qualificate: La Colomba, Avanti Tutta Triaca Trasporti, La Ligure Traslochi, Old Boys. Serie A: Campione Provinciale: Ligure Traslochi, Vincitore play-off: Im.Co Taverna del Metallo; Sconfitta ai play-off: Shamrock Pub; Miglior marcatore: Fjolla Azhen ( New Team ) con 27 reti; Portiere meno battuto: Costa Daniele ( La Ligure Traslochi ). Serie B: Vincitore regular season: Borgata Marinara Canaletto; Prima classificata play-off: Borgata Marinata Canaletto; Seconda classificata play-off: Alta Lunigiana; Miglior marcatore: Firetto Salvatore ( Terzo Tempo ) con 21 reti; Portiere meno battuto: Meloni Mattia ( Borgata Marinara Canaletto ). Serie C: Prima classificata regular season: C.S.I Vernazza; Prima classificata play-off: Pulcinella team, Seconda classificata play-off: U.S.P Spezia Carni Fresche; Miglior marcatore: Hidalgo Jose Alfonso ( Pulcinella Team ) e Mingla Rigers ( C.SI Vernazza ) con 21 reti. Le società premiate nelle varie competizione di Coppa: Training Cup Gold: Prima classificata: La Ligure Traslochi, Seconda classificata: Avanti Tutta Triacca Trasporti; Miglior marcatore: Lanzoni Michel ( Avanti Tutta Triacca Trasporti ) con 9 reti. Spezia Champions League: Prima classificata: Pizzeria il Bacetto; Seconda classificata: Shamrock Pub; Miglior marcatore: Gambino Daniele ( La Ligure Traslochi ) con 22 reti. Spezia Europa League: Prima classificata: Dinamo Spritz; Seconda classificata; Terzo Tempo; Miglior marcatore: Todaro Filippo ( Dinamo Spritz ) con 13 reti. Spezia Cup: Prima classifica: La Ligure Traslochi; Seconda classificata; Shamrock Pub; Miglior marcatore: Tancredi Giovanni ( Enoteca dei Bardi ) con 10 reti. Risto Cup: Prima classifica: C.S.I Vernazza; Seconda classifica: La Colomba; Miglior marcatore: Mingla Rigers ( C.S.I Vernazza ) con 21 reti. Burger Cup: Prima classificata: Planet Win 365 Ceparana; Seconda classificata: U.S.P Spezia Carni Fresche; Miglior marcatore: Chiovaro Maurizio ( Planet Win 365 Ceparana ) con 7 reti.