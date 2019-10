Campionato Spezzino di calcio a 7, il punto sulla seconda giornata

La Spezia - E' andata agli archivi la seconda giornata dei campionato provinciali di calcio a 7 AICS, campionati organizzati da Campionato Spezzino. In Serie A - le reti di Lucignani, Belatti, Cosenza, Giacopello e Formicola, quest'ultimo autore di una tripletta, regalano la vittoria alla Pizzeria Masaniello che batte 7-3 'Omeca, quest'ultima a segno con la tripletta di Bravi. Seconda vittoria consecutiva anche per la Im.Co Taverna del Metallo che al “Padre Dionisio Sporting Club” batte 5-3 gli Old Boys con le reti di Boccolino, Bussolino, Albeghini e Bruccini, quest'ultimo autore di una doppietta, mentre per gli ospiti a segno con vanno Finetti, autore pure lui di una doppietta, e Caradelli. In Serie B, continua il momento positivo delle capoliste Terzo tempo, Tuttio Gelato Fossitermi, CSI Vernazza e Palasprint. In evidenza bomber Firetto che grazie alle sue dieci reti porta alla vittoria il terzo Tempo contro la Fulgor FC. Nel campionato di Serie C Continua il momento positivo delle formazioni del Titano, Carpe Diem e Tonnorospo. La formazione del Titano ha la meglio del Pegazzano, quest'ultimo a segno con Iahcene, grazie alla tripletta di larocca, alla doppietta di Vilella e alla singola di Rinaldi. Il Carpe Diem, invece, batte 3-1 il Brigola con Martin, Marani e Vanoli, mentre il Tonnorospo ha la meglio dell?oto Melara con Giannini, Hasaj, Risola, Teriaca e Xhakosi. Di seguito tutti i risultati e le classifiche aggiornate dopo la seconda giornata.





Serie A, risultati seconda giornata

Im.Co Taverna del Metallo – Old Boys 5-3 ( Bruccini (2), Boccolini, Bussolino, Albeghini; Finetti (2), Caradelli ); New Team – la Colomba Osteria La Caletta 6-6 ( El Caidi M (3), Serghini (2), Faconti; Figaia (5), Dadà ); Alta Lunigiana – Caran FC 6-0 ( A tavolino ); B.M Canaletto – Avanti Tutta Pluriparts 7-5 ( Baldassini (3), Sganga, Lucchinelli, Rammacca; Gallucci, Lanzoni (3), Farina ); Pizzeria Masaniello – Omeca 7-3 ( Formicola (3), Lucignani, Belatti, Cosenza, Giacopello, Bravi (3) ). Ha riposato: Ligure Traslochi

Classifica: Pizzeria Masaniello, Im.Co Taverna del Metallo 6; New Team 4; Alta Lunigiana, B.M Canaletto 2; Avanti tutta Pluriparts, Old Boys, La Colomba Osteria La Caletta 1; La Ligura Traslochi, Omeca e Caran FC 0.



Serie B, risultati seconda giornata

Agenzia Marittima Mattera – pizzeria Pulcinella Sbullonati 7-1 ( Bottiglioni (2), Ghita (2), Ferravantem Fregosi, Danuvola; Sowe (3), Baratta ); Virtus Fre – Tutto Gelato Fossitermi 3-9 ( Molossi (2), Rolla; Tonelli (2), Bertagna, Nieri (2), Callegari, Bonadies (2), Rapallini ); Sitep Italia – CSI Vernazza 2-6 ( Perri (2); Resasco, Mingla (3), Marioni, Billante ); Terzo Tempo – Fulgor FC 18-3 ( Firetto (10), Maccarone (3), incarnato, Ciuffardi (3), Marian; Bartoli (2), Pugliese ); Palasprint ForMe – Gold Gym 2-1 ( Oliva, Scarpato; Strà ); Dinamo Spritz – Macelleria gastronomia Pescetto 10-9 ( Greco (4), Magistrelli (3), Macera (2), carbone; Fabiano (5), Vitucci (3), Vaselli ).

Classifica: Terzo Tempo, Tutto Gelato Fossitermi, CSI Vernazza e Palasprint ForMe 6; Fulgor Fc, Agenzia Marittima Mattera e Dinamo Spritz 3; Pizzeria Pulcinella Sbullonati e Sitep Italia 1; Macelleria Gastronomia Pescetto, Gold Gym e Virtus Fre 0.



Serie C, risultati seconda giornata

Real Bozi l'Incanto Lerici – oratorio Don Bosco 2-7 ( Caporella, Napoleone; Errouichaq (5), Coulibaly, Baro ); Pegazzano – FC Titano 1-6 ( Iahcene; Rinaldi, Vilella (2), Larocca (3); Carpe Diem – brigola 3-1 ( Martin, Marani, Vanoli; Angeli ); The Garden FC Sarzana Ricambi – Pulcinella Team 6-4 ( Baldassini, Borrello, Calcina (2), Rosa; Barone (2), Hidalgo (2) ); Tonnorospo – Oto Melara 5-2 ( Giannini, Hasaj, Risola, Teriaca, Xhakosi; D'Imporzano, Natali ); San Marco Service – La Marinara Of Chelli Le Grazie 2-13 (aut. Nobili, Leon; Busoni, Nobili, Zucca (4), Remaggi )

Classifica: Titano, Carpe Diem, Tonnorospo 6; Pegazzano, La Marina Of Chelli Le Grazie, Oratorio Don Bosco, The Garden FC Sarzana Ricambi, Oto Melara 3; Pulcinella Team, Real Bozi L'Incanto Lerici 1; Brigola, San Marco Service 0.







A cura di Juri L.