Campionato Spezzino di calcio a 5, il punto sulla seconda giornata

La Spezia - Dopo la seconda giornata del campionato provinciale di calcio a 5 ASI, manifestazione organizzata da Campionato Spezzino e disputata sui terreni in sintetico del Centro Sportivo La Pianta 310 della Spezia, sono quattro le formazioni al comando della classifica, tutte ovviamente a punteggio pieno. Trascinata dalle doppiette realizzate da Andolcetti e Brunacci la Pizzeria L'Arcolana batte 6-5 i Mammelloni, ai quali non basta la doppietta realizzata da Micheletti. Netta è invece la vittoria della Ro-Mania che ne rifila ben 28 ai Cugini di Campiglia grazie soprattutto alle 14 reti realizzate da Azamfirei Florian Vladut. La tripletta di Cerretti, oltre alle singole di Inchincoli e Melina, porta alla vittoria la formazione Mk che batte 5-2 la New Team, quest'ultima a segno con El Caidi M. e Occhineri. La tripletta di Albertarelli e le singole di Prati e Battisti consentono agli Stralunati di battere l'Atletico ma non troppo, mentre la prestazione maiscuola di Vaiano, autore di ben 11 reti, porta alla vittoria i Vulturii contro il Lerici.



I Mammelloni – Pizzeria L'Arcolana 5-6 ( Micheletti (2), Giuliano, Piano, Rodi; Andolcetti (2), Brunacci (2), cargioli, Piceni )

Ro-Mania – Cugini di Campiglia 28-3 ( Azamfirei (14), Balteanu (4), Dediu (4), Petru (3) )

Mk – New Team 5-2 ( Cerretti (3), Inchincoli, Melina; El Caidi M., Occhineri )

Atletico ma non troppo – Stralunati 1-5 ( Abraciano; Albertarelli (3), Battista, Prati)

Lerici – Vulturii 3-22 ( Larcombe (2), Zavarella; Fusetti (2), Giosanu (6), Vaiano (11), Ivascu (3) )



Classifica: Ro-Mania, Vulturii, Stralunati, Pizzeria L'Arcolana 6; Olandese Volante 3; Mk 2; New Team, I Mammelloni, Atletico ma non troppo, Lerici, Cugini di Campiglia 0