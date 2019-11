Campionato Spezzino di Calcio a 7, Polidoro e Lo Bue trascinano Pegazzano e Carpe Diem

La Spezia- Campionato Provinciale AICS caratterizzato dai numerosi rinvii visto l'allerta meteo che ha colpito la nostra provincia. In Serie A, dove le partite rinviate sono state quattro partite, si registra la seconda vittoria stagionale della Ligure Trasclochi che grazie alla prestazione maiuscola di Daniele Gaambino, autore di un poker di reti, batte 7-9 il Caran FC, a cui non basta il poker di reti realizzato da Luca Casalini. Le doppiette di Simone Bravi e Andrea Tusi, oltre alla singola di Giuseppe Distante, regalano i tre punti alla formazione dell'Omeca che batte 5-2 l'Alta Lunigiana. In Serie B, Gabriele Ferravante e Daniel Florian Ghita, entrambi autori di quattro reti, trascinano alla vittoria l'Agenzia Marittima Mattera contro la Macelleria Gastronomia Pescetto, mentre la doppietta di Antonio Pugliese è decisiva per le sorti della Fulgor FC contro la Gold Piangina Gym. Rinviate le restanti quattro partite. In Serie C, dove non si è disputato l'incontro tra La Marina of Chelli Le Grazie e la capolista Titano, spiccano su tutte le vittorie conquistate dal Pegazzano e dal Carpe Diem, che agganciano la vetta della classifica. I bianconeri battono l'Oratorio Don Bosco grazie alla prestazione maiuscola di Ermanno Polidoro, autore di ben quattro reti, mentre i biancorossi mandano ko il Tonnorospo grazia al poker di Francesco Lo Bue e la singola di Edoardo Paoletti Martin. Di seguito i risultati



Serie A, risultati 4° giornata

Alta Lunigiana – Omeca 2-5 ( Servi (2); Tusi (2), Bravi (2), Distante )

New team – Avanti Tutta Pluriparts rinviata

Pizzeria Masaniello – Old Boys rinviata

B.M Canaletto – Im.Co Taverna del Metallo rinviata

Caran FC – La Ligure Traslochi 7-9 ( Casalini (4), Cosini, Villa, Corsi; Gambino (4), Vaccarezza, Angelotti, De Biasi, Garofano, Morina )

Ha riposato: La Colomba Osteria La Caletta

Classifica: Pizzeria Masaniello 9; Im.Co Taverna del Metallo 7; La Ligure Traslochi 6; B.M Canaletto 5; Old Boys, New team 4; Omeca 3; Avanti tutta Pluriparts 2; La Colomba Osteria La Caletta, Alta Lunigiana 1; Caran FC -1.



Serie B, risultati 4° giornata

Agenzia Marittima Mattera – Macelleria Gastronimia Pescetto 11-8 ( Ferravante (4), Ghita (4), Lanzoni, Piccirillo, Bottiglioni; Ricci (3), Grisanti (4), Bagnato )

Virtus Fre – Dinamo Spritz rinviata

Terzo tempo – CSI Vernazza rinviata

Sitep Italia – Tutto Gelato Fossitermi rinviata

Palasprint ForMe – pizzeria Pulcinella Sbullonati rinviata

Gold Gym – Fulgor FC 3-4 ( Aloi, Guano, Strà; Pugliese (2), Lonardo, Ciarletta )

Classifica: Terzo Tempo, CSI Vernazza, Tutto Gelato Fossitermi, Palasprint ForMe 9; Fulgor Fc, Agenzia Marittima Mattera 6; Dinamo Spritz, Macelleria Gastronimia Pescetto, Gold Gym 3; Sitep Italia, Pizzeria Pulcinella Sbullonati 1; Virtus Fre 0.



Serie C, risultati 4° giornata

Real Bozi L'Incanto Lerici – Brigola 1-4 ( Moscogiuri; Tarasconi (2), Angeli, Carnieri )

Pegazzano – Oratorio Don Bosco 11-6 ( Polidoro (4), Iahcene (2), Russo (3), Callegari (2); Errouichaq (3), Camara, Biloni (2) )

Carpe Diem – Tonnorospo 5-4 ( Lo Bue (4), Martin; D'Auria (2), Simonelli, Vincenti )

The Garden FC Sarzana Ricambi – Oto Melara 4-1 ( Avanzini, Borrello (2), Poziello; Liguori )

San Marco Service – Pulcinella Team 2-6 ( Gongora (2); Basso (2), Barone, Pietrobono (3)

La Marinara Of Chelli Le Grazie – Titano rinviata

Classifica: Titano, Pegazzano, Carpe Diem 9; Tonnorospo, Brigola, Oratorio Don Bosco, The Garden FC Sarzana Ricambi, Oto Melara, La Marina Of Chelli Le Grazie 6; Pulcinella team 4; Real Bozi L'Incanto Lerici 1; San Marco Service -1.