Campionato Spezzino di Calcio a 7 AICS, la Pizzeria Masaniello leader in Serie A

La Spezia - I campionati provinciali di calcio a sette AICS organizzati da Campionato Spezzino sono giunti alla terza giornata. In Serie A, le reti di Simonini e Giacopello regalano la terza vittoria consecutiva della Pizzeria Masaniello, mentre rallenta la propria corsa la formazione della Im.Co Taverna del Metallo che pareggia contro l'Avanti Tutta Pluripart, dove spicca la doppietta di Gallucci. In Serie B, il Terzo Tempo batte la Pizzeria Pulcinella con Firetto in evidenza con tre reti. Le triplette di Billante e Mingla sono decisive per le sorti del CSI Vernazza, mentre la doppietta di Tonelli e la tripletta di Pieroni spingono alla vittoria il tutto Gelato Fossitermi. Un super Scarpato porta alla vittoria il Palasprint ForMe. In Serie C, il Titano vince a tavolino, mentre il poker di Carpena e la singola di Esposito regalano la vittoria alla Marina Of Cheli Le Grazie che batte la capolista Carpen Diem. Di seguito i risultati



Serie A, risultati 3° giornata

La Ligure Traslochi – Alta Lunigiana 6-0 ( A tavolino )

La Colomba Osteria La Caletta – Pizzeria Masaniello 1-2 ( Bianchi; Simonini, Giacopello )

Caran FC – B.M Canaletto 6-0 ( A tavolino )

Avanti tutta Pluriparts – Im.Co Taverna del Metallo 4-4 ( Gallucci (2), Saccani, Caneri; Grande, Boccolini, Bruccini, Alberghini )

Old Boys – New Team 5-3( Finetti (3), innocenti (2); El Caidi M. (2), Fusetti )

Ha riposato: Omeca

Classifica: Pizzeria Masaniello 9; Im.Co Taverna del Metallo 7; B.M Canaletto 5; Old Boys, New Team 4; La Ligure Traslochi 3; Avanti Tutta Pluriparts 2; Alta Lunigiana, La Colomba osteria La Caletta 1; Omeca 0; Caran FC -1.



Serie B, risultati 3° giornata

Gold Piangina Gym – Virtus Fre 4-2 ( Cenderello (2), Brizzi (2): Grossi, Rolla )

CSI Vernazza – Agenzia Marittima Mattera 7-2 ( Billante (3), Mingla (3), Vergassola; Bottiglioni, Ferravante )

Pizzeria Pulcinella Sbullonati – Terzo Tempo 0-6 ( Firetto (3), Ciuffardi (2), Agliano)

Macelleria Gastronomia Pescetto – Sitep Italia 4-2 ( Vaselli (3), Grisanti; Scarnato, Senese )

Tutto Gelato Fossitermi – Dinamo Spritz 5-2 ( Pieroni (3), Tonelli (2): Poggianti, Carbone )

Filgor FC – Palasprint ForMe 3-7 ( Lonardo (2), Pugliese; Scarpato (4), Oliva, Tognoni, Barbieri )

Classifica: Terzo Tempo, CSI Vernazza, Tutto Gelato Fossitermi, Palasprint ForMe 9; Dinamo Spritz, Fulgor FC, Macelleria Gastronomia Pescetto, Agenzia Marittima Mattera, Gold Piangina Gym 3; sitep Italia, Pizzeria Pulcinella Sbullonati 1; Virtus Fre 0.



Serie C, risultati 3° giornata

Oto Melara – Real Bozi L'Incanto Lerici 5-3 ( Zappalà (2), Natali (2), Liguori; Ascione (2), Mingolla )

Pulcinella Team – Pegazzano 3-4 ( Barone, Hidalgo (2); Aut. Basso, Russo (2), Iahcene )

Brigola – Tonnorospo 5-1 ( Tarasconi, Khalouq, Angeli A., Carnieri, Angeli L.; Risola )

Titano – San Marco Service 6-0 ( A tavolino )

Oratorio Don Bosco – The Garden FC Sarzana Ricambi 4-2 ( Baro, Errouichaq (3); Borrello (2) )

La marina Of Chelli Le Grazie – Carpe Diem 5-4 ( Carpena (4), Esposito; Vanoli (3), Martin )

Classifica: Titano, Carpen Diem 9; Tonnorospo, Pegazzano; Oratorio Don Bosco ; The Garden Fc Sarzana Ricambi; Oto Melara, La Marina Of Chelli Le Grazie 6; Pulcinella Team 4; Brigola 3; Real Bozi L'Incanto Lerici 1; San Marco Service -1.