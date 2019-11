Campionato Spezzino di Calcio a 5, il punto sulla terza giornata

La Spezia- La terza giornata del campionato di calcio a 5 provinciale ASI, torneo organizzato da Campionato Spezzino, è andata parzialmente in archivio. In attesa del recupero tra Mk e la Pizzeria L'Arcolana, andiamo a vedere nel dettaglio le altre partite. Al comando della classifica troviamo le formazione della Ro.-Mania e dei Vulturii. La formazione Ro-Mania centra la terza vittoria consecutiva grazie alla netta vittoria conquistata contro gli Stralunati dove spicca la prestazione di bomber Azamfirei, quest'ultimo autore di ben cinque reti. Netta è anche la vittoria dei Vulturii che grazie alla prestazione perentorio di Ivascu, a segno con ben 10 reti, ha la meglio della New Team. La tripletta di Gambino, la doppietta di Di Blasio e le singole di Longhi e Xhakosi portano alla vitoria della formazione dell'Olandese Volante che batte 7-2 il Lerici, quest'ultimo a segno con la doppietta di Damelli. Le cinque reti di Micheletti portano alla vittoria i Mammelloni contro i Cugini di Campiglia, fanalino di coda del campionato a quota zero punti. Ha osservato il turno di riposo la formazione dell'Atletico ma non troppo.



Risultati 3° giornata

I Mammelloni – Cugini di Campiglia 14-2 ( Ballerini (2), Fosella (2), Micheletti (5), Montone, Piano, Rodi (2), Martin; Di Monda (2) )

Lerici F.C – Olandese Volante 2-7 ( Damelli (2); Gambino (3), Di Blasio (2), Longhi, Xhakosi )

New Team – Vulturii 5-21 ( Occhineri (2), Chiappini, Romano, Colonelli; Ivascu (10), Vaiano (8), Giosanu (3) )

Mk – Pizzeria L'Arcolana rinviata

Ro-Mania – Stralunati 11-3 ( Azamfirei (5), Dediu (3), Balteanu; Battista (3), Tusini )

Ha riposato: Atletico ma non troppo



Classifica: Ro-Mania, Vulturii 9; Olandese Volante, Pizzeria L'Arcolana (*), Stralunati 6; I Mammelloni 3; Mk 2 (*); Atletico ma non troppo, New Team, Lerici FC, Cugini di Campiglia 0.