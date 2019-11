Campionato Spezzino di Calcio a 5, Matteo Menta è decisivo nella goleada del Lerici

La Spezia- Va agli archivi il quarto turno del campionato provinciale di calcio a 5, l'importante torneo che si disputa presso il centro sportivo La Pianta 310 sotto l'attenta organizzazione di Campionato Spezzino. Complice il riposo forzato della formazione della Ro-Mania, la quotata compagine dei Vulturii ne approfitta per portasi solitaria al comando della classifica grazie alla vittoria conquistata contro gli Stralunati dove ancora una volta spicca la prestazione di bomber Ivascu Robert Marian, autore di ben cinque reti. La prestazione maiuscola di Agostino Di Blasio, che realizza cinque reti, trascina alla vittoria la formazione dell'Olandese Volante che batte la Mk con un secco 7-3. Alla vittoria dei “tulipani spezzini”, risponde subito la Pizzeria L'Arcolana che batte 6-1 la New Team, dove spicca la prestazione di Francesco Aldocetti autore di una doppietta, mentre I Mammelloni conquistano la seconda vittoria stagionale contro l'Atletico ma non troppo. Chiude la giornata la netta affermazione, la prima stagionale, del Lerici che grazie alla prestazione sontuosa di bomber Matteo Menta ne rifila ben 20 ai Cugini di Campiglia, fanalino di coda del campionato ancora alla ricerca del primo punto stagionale.





Risultati 4° giornata

Stralunati – Vulturii 5-12 ( Albertarelli (4), Battista; Ivascu (5), Vaiano (2), Sorandi (3), Giosanu )

Olandese Volante – Mk 7-3 ( Di Blasio (5), Longhi, Melacrinis; Carli (3) )

Pizzeria L'Arcolana – New Team 6-1 ( Andolcetti (2), Zuccarello, Ceccarini; Occhineri )

Cugini di Campiglia – Lerici FC 0-20 ( Damelli (5), Mariotti (2), Menta (7), Zavanella (3), Zimbello (2), Bilotta )

Atletico ma non troppo – I Mammelloni 3-5 ( Asendulesei, Minari, Tamburini; Micheletti (2), Fosellam Montone, Martin )

Ha riposato: Ro-Mania



Classifica:Vulturii 12; Ro-Mania, Olandese Volante, Pizzeria L'Arcolana 9; I Mammelloni, Stralunati 6; Lerici FC 3; Mk 2; Atletico ma non troppo, New Team e Cugini di Campiglia 0.