Campionato Provinciale a 7AICS, il solito Buccellato trascina la Ligure Traslochi

La Spezia - Entrano sempre più nel vivo i campionati provinciali di calcio a sette AICS organizzati da Campionato Spezzino. In Serie A, il solito Buccellato, autore dell'ennesima tripletta stagionale, trascina alla vittoria la capolista Ligure Traslochi che batte 8-1 la Pizzeria Massaniello. Distaccata di quattro lunghezze dalla vetta della classifica, troviamo la formazione della New Team che grazie a El Caidi M. e soprattutto di Fusani, a segno con ben sette reti, batte 8-2 l'Omeca. In Serie B, il Tutto Gelato Fossitermi prova la prima vera fuga stagionale grazie alla netta affermazione conquistata contro la Macelleria gastronomia Pescetto, dove spicca la prestazione offerta da Bertagna autore di ben sei reti, e alla sconfitta subita dal CSI Vernazza contro l'ostica Dinamo Spritz. In Serie C, continua il duello tra l'Oto Melara, capolista, ed il Pegazzano. La capolista, infatti, rispetta i favori della vigilia e batte 7-2 il Brigola grazie alle reti di Brunetti, Ercolani, Chiocca e Vegna, quest'ultimo a segno con una tripletta, mentre il Pegazzano vince a tavolino la sfida contro La Marina of Chelli Le Grazie.



Seria A, risultati 12a giornata

B.M Canaletto – Alta Lunigiana 10-0 ( Baldassini 2, Barbieri, Wernitzinig, Lucchinelli 2, Ramacca 4)

New team – Omeca 8-2 ( El Caidi M., Fusetti 7; Del Pistoia, Fiorini )

Im.Co Taverna del Metallo – La Colomba Osteria la Caletta 4-4 ( Berettieri, Alberghini 2, Bussolino; Figaia 3, Marchi )

Avanti Tutta Pluripartrs – Old Boy 6-0 ( A tavolino )

Pizzeria Masaniello – La Ligure Traslochi 1-8 ( Simonini, Gambino, Vaccarezza, Rebecchi, Battolla, Lesi, Buccellato 3 )

Ha riposato: Caran FC

Classifica: La Ligure Traslochi 30; New Team 26; Im.co Taverna del Metallo 23; Pizzeria Masaniello 21; Avanti Tutta Pluripartrs 18; La Colomba Osteria La Caletta 17; B.M Canaletto 16; Omeca 9; Alta Lunigiana, Caran FC 0; Old Boys -1 ( ritirata dal campionato )



Seria B, risultati 12a giornata

Agenzia Marittina Mattera -Fulgor Fc 6-3 ( Bottiglioni, Tognetti, Danuvola, Pronce, Tedeschi 2; Bartoli 2, Giustini )

Terzo tempo – Gold Piangina Gym 5-4 ( Ciuffardi, Incarnato, Zambrano 2, Maccarone; Strà, Perrucci, Pasquali, Guano )

Sitep Italia FC – Pizzeria Pulcinella Sbullonati 7-3 ( peri 4, Pettinato 3; Marsella 2, Venturini )

Virtus Fre – Palasprint forMe 1-6 ( Rolla; La Barbera 2, Oliva, Tedesco, Vinci 2 )

Tutto Gelato Fossitermi – Macelleria Gastronomia Pescetto 14-3 ( Balzi, Moretti, Callegari, Nieri 5, Bertagna 6; Vitucci 3, Grisanti )

Dinamo Spritz – CSI Vernazza 5-4 ( Carbone 2, Castillo, Greco, Macera; Bonansea 3, Mingla )

Classifica: Tutto Gelato Fossitermi 36; CSI Vernazza 30; terzo Tempo 27; Dinamo Spritz 24; Palasprint ForMe 20; Agenzia Marittima Mattera 18; Fulgor FC 17; Macelleria Gastronomia Pescetto 13; Gold Piangina Gym 11; Pizzeria Pulcinella Sbullonati 7; Sitep italia FC 2; Virtus Fre 0.



Seria C, risultati 12a giornata

Pegazzano – La Marina Of Chelli Le Grazie 6-0 ( A tavolino )

Real Bozzi L'Incanto Lerici – Pulcinella Team 3-3 ( Moscogiuri, Ascione, Bilancini; Casale 2, Pietrobono )

Carpe Diem – San Marco Service 9-4 ( Aknouch, Di Blasio 2; Marani, Reitano, Bellettini 2, Vanoli 2; Gongora, Ramirez, Siles, Tavarini )

The Garden FC Sarzana Ricambi – FC Titano 6-0 ( A tavolino )

Brigola – Oto Melata 2-7 ( Angeli L., Angelo D.; brunetti, Ercolani, Vegna 3; Chiocca )

Tonnorospo FC – Oratorio Don Bosco 6-0 ( A tavolino )

Classifica: Oto Melara 30; Pegazzano 28; Tonnorospo FC 22; Carpe Diem 21; Oratorio Don Bosco e The Garden FC Sarzana Ricambi 18; La Marina of Cheli Le Grazie 15; Pulcinella Team 13; Brigola 11; Real Bozi L'Incanto Lerici 10; Titano 9; San Marco Service 2