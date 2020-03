Campionati dilettanti, l'Inghilterra dice stop

Sono stati gli inventori del calcio moderno e anche i primi fondatori di un club calcistico, lo Sheffield Football Club nel 1857, non sembra quindi neanche troppo strano che nella Perfida Albione siano stati i primi a prendere una decisione tanto drastica, ma forse opportuna, in materia di calcio dilettantistico al tempo della diffusione e della pandemia da Covid-19.



In Inghilterra la Federazione ha infatti annunciato con atto ufficiale che saranno resi nulli tutti i campionati e cancellati tutti i risultati della stagione in corso della “National League System”. Insomma cessano con effetto immediato e vengono dichiarati nulli i campionati inglesi dalla settima divisione inglese in poi annullando anche promozioni e retrocessioni varie. In poche parole è come se in Italia dall'Eccellenza in giù venissero annullati tutti i risultati di tutti i campionati regionali lasciando invariati i roster dei campionati per la successiva stagione.



Oltremanica salve al momento la National League (la loro V Divisione ossia la nostra Serie D, ndr) e tutte le leghe professioniste.



Ovviamente nulli anche tutti i campionati amatoriali. Lo stesso discorso vale per il calcio femminile al di sotto della FA Women’s Super League e della FA Women’s Championship, che non vedrà promozioni e retrocessioni, e così anche per il calcio di base, che per questa stagione si ferma.



Inevitabilmente, la decisione della FA ha scatenato polemiche soprattutto da parte di quei club in procinto di conquistare la promozione. E’ il caso – spiega il Guardian – del South Shields, in testa alla Norther Premier Division con 12 punti di vantaggio. Il presidente Geoff Thompson ha dichiarato a tal proposito che il club potrebbe intraprendere un’azione legale.



In molti si chiedono se quello che è successo in Inghilterra sarà destinato a succedere anche in Italia. Si aspettano delucidazioni e prese di posizione dalla Lega Nazionale Dilettanti.