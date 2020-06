Calciomercato no stop in LND

Si parla sempre con più insistenza di calciomercato anche tra i dilettanti con alcune società che nonostante le liste di trasferimento non siano ancora aperte hanno già annunciato di aver trovato l'accordo per il trasferimento o tesseramento di alcuni giocatori.



Anche in questo campo comunque la pandemia da Covid-19 ha scombussolerà un po' le abitudini in materia di calciomercato.



La Lega Nazionale Dilettanti infatti, tra le novità apportate, ha allungato le tempistiche per il trasferimento all'interno di due società dilettantistiche: dalla canonica finestra inizio luglio - metà settembre si passa infatti a fine ottobre. Per la precisione le ultime operazioni potranno essere sancite entro venerdì 30 ottobre 2020 alle ore 19:00. Confermata l'apertura mercoledì prossimo, 1 luglio.



La pausa per le operazioni sarà decisamente breve, solo un mese, dato che dal primo al 30 dicembre si aprirà la finestra "invernale".



Di fatto ci aspettano sei mesi di mercato, con una pausa di quattro settimane.