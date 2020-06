Calciomercato, dopodomani al via la campagna di trasferimenti

Partirà ufficialmente mercoledì prossimo, 1° Luglio, il calciomercato dei dilettanti che quest'anno avrà una durata molto più lunga a causa del "post-Coronavirus". Da mercoledì quindi il via all'apertura ufficiale delle liste di trasferimento. Andiamo a vedere alcune delle voci che circolano in merito e che potrebbero concretizzarsi, o meno, nelle prossime settimane.



In Serie D la Sanremese rischia di perdere il talentuoso attaccante mancino Scalzi richiesto da Pro Vercelli e Lucchese in Lega Pro, ma potrebbe riabbracciare Gaeta. Il centravanti del Latina, oltre che dai matuziani, è seguito dal Bra. La rosa di Bifini si è arricchita dall'arrivo di Murgia dal Budoni, confermati i centrocampisti Giovanni Fenati (95) e Andrea Demontis (95), il difensore esterno Antonio Gerace (00) e il centravanti Lo Bosco. Ad Imperia, dopo le conferme di Capra, Donaggio e Sancinito, stanno per arrivare anche quelle di Scannapieco e di Sassari. Piace il portiere "Under" Berruti, ultima stagione al Pietra Ligure, ma di proprietà del Savona. Sempre a Pietra Ligure si guarda per il difensore Martin Gaglioti. Il Fossano, dopo il proficuo prestito all'Albenga, riabbraccia Leonardo Di Salvatore, esterno d'attacco classe '99, che dovrebbe ssere confermato alla corte di mister Viassi. D'Ippolito, difensore blues, è stato ceduto al Pavia. Piace Aloia, attaccante classe 2000, del Centallo.



In Eccellenza il neo promosso Cadimare sogna il colpo a centrocampo con l'arrivo dell'ex NiobionOggiono e Fezzanese Federico Lazzoni. Si cerca poi una punta da doppia cifra. Interesse per Verona del Colli Ortonovo, che le "Fenici" vogliono blindare, ma potrebbe esserci anche un ritorno di fiamma per Corvi. Molte richieste per capitan Lunghi blindato però dalla dirigenza dei "Pirati". La neo promossa Sestrese cerca un attaccante per sostituire Akkari, il sogno risponde al nome di Romei che interessa però anche all'Albenga. Il difensore ex Ligorna Gallotti è conteso da Genova Calcio, che segue anche l'ex compagno Zunino, Busalla e Rapallo Rivarolese. Per la panchina del Ligorna, dopo il saluto a Monteforte, in ballo i nomi di Fresia e Dagnino. Il Rivasamba di Cesaretti conferma Porro e Paterno. Il portiere Basso potrebbe tornare al Rapallo Rivarolese, ma è seguito anche dal Ligorna. In caso di salita in Serie D il difensore Del Nero potrebbe lasciare il Sestri Levante. Mister Cannistrà confermatissimo sulla panchina del Busalla. L'Angelo Baiardo cerca il bomber Mosto del Real Fieschi e Ilardo e l'esterno Giambarresi dalla Genova Calcio che intanto blinda il portiere Dondero cercato dal Serra Riccò e starebbe per chiudere per il forte attaccante ex Albissola e Savona Piacentini l'anno scorso al Vado. Piace anche Lorenzo Vallerga del Finale. La Fezzanese, in attesa di svelare il nome del nuovo allenatore, deve salvaguardare diversi pezzi pregiati dalla corte di molte squadre. Tra queste sicuramente la Massese che si è interessata al regista Christian Monacizzo. Offerta importante anche per il capitano e difensore dei "Verdi" De Martino. Per l'attacco il Rapallo Rivarolese ha fatto un pensierino a Corvi in uscita dalla Pontremolese. Cairese e Pietra Ligure forti sul centravanti Lorenzo Anselmo, mentre il Ligorna per il proprio attacco punta Mura della Goliardicapolis.



In Promozione il nome giusto per la panchina della Goliardicapolis potrebbe essere quello di mister Di Somma che per l'attacco punta Raiola conteso anche dal Marassi. Il neo promosso Borzoli mette a segno un gran colpo per l'attacco acquisendo le prestazioni dell'ex Baiardo Provenzano. Per la difesa in arrivo Iacopino dal Via dell'Acciaio. Alla Forza e Coraggio si vogliono fare le cose in grande: contattati Lunghi e Forieri dai "cugini" del Cadimare, ma è arrivato un secco no. Si cerca anche un attaccante: il sogno è quello di Geraci che ha però molte richieste dalla Toscana e sembra aver detto sì al Camaiore del neo tecnico Bracaloni. Il centrocampista della Sammargheritese Gambarelli vicino al Molassana Boero. Il Golfo Paradiso PRCA a caccia di bomber Mosto del Real Fieschi. Il Colli Ortonovo pensa a Taddei in uscita dal Valdivara 5 Terre. Il Don Bosco Spezia del neo D.g. Gianni Basso punta Ronconi del Valdivara 5 Terre e Traversaro.



In Prima Categoria per l'attacco la Tarros Sarzanese sogna di affiancare Bertuccelli a Barattini. Il bomber massese dovrebbe però essere confermatissimo al Rapallo Rivarolese. Come preparatore dei portieri a Sarzana potrebbe arrivare Roberto Ribolini separatosi dal Cadimare e che con mister Fanan ha già lavorato al Valdivara 5 Terre. Nomi caldi per la panchina del Marolacquasanta: Cristiano Rolla in "pole", poi ecco Carrodano e Baudone. Iaione confermato per l'attacco rossoverde. L'ormai ex Valdivara 5 Terre Taddei contattato da Castelnovese, San Lazzaro Lunense, dove in panchina potrebbe tornare Fregoso, e Borgo Foce Magra A.F.. Mister Piropi confermato alla guida della Caperanese. Cervia è il nuovo allenatore dell'Arcola Garibaldina con Locori e Mekbuli come collaboratori.



In Seconda Categoria molto probabilmente Fabbiani diventerà il primo allenatore della Luni Calcio, mentre i cugini dell'Antica Luni confermano Vatteroni. Rischio cessazione dell'attività per la Polisportiva Madonnetta, ma se ne saprà di più nelle prossime settimane. Potrebbero arrivare le iscrizioni del Riomajor e una clamorosa ennesima rinascita del Rebocco. Chiudiamo con il Ceparana che cerca un titolo per salire in Promozione o I Categoria. Per la porta dopo i nomi di Grilli e Stano ecco quello del fortissimo portiere della Forza e Coraggio Mozzachiodi che potrebbe arrivare assieme a Baracco come preparatore dei portieri. Ufficiale Orsoni, in difesa si puntano i centrali del Magra Azzurri Valentini e Casassa. Per l'attacco ecco l'esterno albanese Shqypi e, soprattutto, il "Cigno" Giacomo Maggiore.