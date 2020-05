Calcio, le prime decisioni ufficiali arrivano dalla Lega Pro

In un clima di assoluta incertezza per l'intero sistema calcio la prima lega a decidere il proprio futuro è stata la Lega Pro. Classifiche cristalizzate al momento dello stop e in Serie B le prime tre di ogni girone. Saranno quindi promosse in cadetteria il Monza di Berlusconi e Galliani, il Vicenza dell'ex allenatore dello Spezia Calcio Mimmo Di Carlo e la Reggina del Direttore Sportivo Massimo Taibi.



La quarta dovrebbe essere il Carpi di mister Riolfo (nella foto, ndr). I biancorossi dell'ex allenatore di Sanremese e Savona trionferebbero grazie al "merito sportivo", scelto a votazione come il principio da applicare dai presidenti della serie C. In numeri questo si tradurrebbe in un quoziente punti superiore di 0,001 a quello della Reggio Audace. Ora tutte queste indicazioni, per avere valore effettivo dovranno essere ratificate dal prossimo Consiglio federale. Un esito quindi che deve ancora essere definito e che, già ventilato negli scorsi giorni, è comunque destinato a generare ricorsi e strascichi legali.



E tra le prime reazioni ad arrivare ecco quelle del presidente del Bari Luigi De Laurentis: ""Alla luce di quanto emerso dall’odierna Assemblea di Lega Pro, con particolare riferimento alla proposta da porre all’attenzione del Consiglio Federale per l’individuazione della quarta promossa in Serie B, ritengo inaccettabile il criterio suggerito della ‘media punti’, avendo le squadre interessate giocato un diverso numero di partite. Questo sarebbe un criterio valutabile esclusivamente nel caso tutte avessero disputato lo stesso numero di incontri, ma ricordiamo che il Carpi, terza in classifica nel Girone B, ha giocato addirittura 4 gare in meno rispetto alle nostre 30.

Sono sicuro che il Consiglio Federale, unico organo deputato ad esprimersi in merito, non potrà prendere in considerazione la proposta maturata, si guardi bene, al termine di un acceso dibattito e con un considerevole numero di astenuti. Noi e molte altre società, come è apparso evidente durante l’Assemblea odierna, siamo pronti a giocarci la promozione in Serie B attraverso i playoff, appena sarà possibile giocarli e nelle modalità che verranno indicate dagli organi competenti. L’SSC Bari, sia chiaro, è pronta a difendere le proprie ragioni e i propri diritti in tutte le sedi opportune"



La prima lega ha comunque intrapreso i primi passi e prese le prime decisioni in merito, a quando quella per la Lega Nazionale Dilettani?