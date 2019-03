Calcio, caso premi di valorizzazione. La puntualizzazione del presidente Ivaldi: "Siamo vigili, pronti a segnalare anomalie alla Procura Federale"

“Pronti a denunciare l’eventuale violazione delle norme previste dall’articolo 48 comma 3 delle N.O.I.F.

La Lega Nazionale Dilettanti, come reso noto attraverso il Comunicato Ufficiale numero 200 della stessa del 7 gennaio scorso, ripreso successivamente anche nell’allegato al Comunicato numero 36 del Comitato Regionale Liguria del 10 gennaio successivo, ha inteso intraprendere una politica che incentivi ancora di più l’utilizzo dei giovani nei campionati di Eccellenza e Promozione rispetto a quanto attualmente in essere dal punto di vista normativo.



Infatti sono state individuate risorse finanziarie da poter destinare ai Sodalizi che concretamente utilizzano dal primo minuto giovani oltre a quelli previsti, come detto, dalle attuali normative.



Disponendo da subito di tali risorse finanziarie, che dispiaceva non destinare alle Società già nella presente stagione sportiva, si è deciso di intraprendere immediatamente, anche se a Campionato iniziato ed a partire dalla prima gara del girone di ritorno, un percorso sperimentale che consentisse poi di arrivare ad una regolamentazione definitiva il più possibile congrua ed adeguata pronta per il via della prossima stagione sportiva.



Nell’ottica della massima trasparenza, che ha sempre contraddistinto il lavoro di questo Comitato, si è ritenuto anche utile pubblicare le diverse classifiche ed aggiornarle settimanalmente, cosa che dal punto di vista regolamentare poteva anche essere evitata.



Preso atto che questa trasparenza pare rischi di essere strumentalizzata in modo arbitrario, considerata l'assoluta necessità di proteggere l’inderogabile principio della lealtà sportiva e garantire l'assoluta regolarità dello svolgimento dei Campionati, questo Comitato conferma e ribadisce il puntuale monitoraggio del succedersi degli avvenimenti anche su questo tema ed evidenzia che non potrà esimersi, come peraltro già fatto, dal procedere alle segnalazioni del caso alla Procura Federale per l'accertamento da parte di quest'ultima di eventuali violazione delle norme previste dall’articolo 48 comma 3 delle N.O.I.F. che recita “in tutte le gare dell’attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica”



Giulio Ivaldi