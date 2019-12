Calcio a sette AICS, il “pirata” Buccellato trascina la Ligure Traslochi

La Spezia – Entrano sempre più nel vivo i campionati provinciali di calcio a sette AICS, organizzati da Campionato Spezzino sotto l'attenta regia dell'instancabile Franco Atzei. In Serie A, continua il dominio della Pizzeria Masaniello e della Ligure Traslochi che grazie alle prestazioni offerte da Simonini e Buccellato, rispettivamente a segno con due e sette reti, hanno la meglio sulle formazioni della Im.Co Taverna del Metallo e dell'Omeca. Le reti di Arpe, Bastianoni, El Caidi H. Fusetti e El Caidi M., invece, trascinano alla vittoria la New Team che batte la B.M Canaletto e sale al terzo posto. In Serie B, continua il duello tra il CSI Vernazza e il Tutto Gelato Fossitermi. I rivieraschi centrano la vittoria contro la Gold Piangina Gym grazie al poker di reti realizzato da Mingla, mentre gli spezzini ne rifilano sette al Terzo Tempo grazie alla tripletta di Bertagna e alle doppiette di Tonelli e Nieri. Sale in classifica la Fulgor Fc che batte 5-4 la Pizzeria Pulcinella Sbullonati con un super Pugliese, autore di una pregevole doppietta. In Serie C, rallenta la propria corsa il Carpe Diem, mentre si fanno sotto le formazioni del Pegazzano, The Garden FC sarzana Ricambi, Oto Melaro e Oratorio Don Bosco. Di seguito i risultati e i marcatori della sesta giornata dei campionati di Serie A, Serie B e Serie C.





Serie A, risultati 6a giornata

Caran FC – La Colomba Osteria La Caletta 1-2 ( Corsi; Muni, Tonini )

Alta Lunigiana – Old Boys 0-6 ( A tavolino )

La Ligure Traslochi – Omeca 8-2 ( Bucellato 7, Garofano; Bettalli, Carta )

B.M Canaletto – New Team 2-5 ( Baldassini, Ramacca; Arpe, Bastianoni, El Caidi H., El Caidi M., Fusetti )

Pizzeria Masaniello – Im.Co Taverna del Metallo 10-8 ( Belatti, Bonfiglio, Cosenza, Simonini 3, Giacopello 2, Pianini, Autorete Gritti; Melli 3, Grande, Bruccini 2 Alberghini )

Ha riposato: Avanti Tutta Pluriparts

Classifica: Pizzeria Masaniello e La Ligure Traslochi 12; New Team 10; Im.Co Taverna del Metallo, Old Boys e La Colomba Osteria La Caletta 7; Omeca 6; B.M Canaletto e Avanti Tutta Pluriparts 5; Alta Lunigiana 0; Caran FC -2.



Serie B, risultati 6a giornata

Virtus Fre – Sitep Italia 4-3 ( Grossi, Rolla 2; Senesem Stifani 2 )

Fulgor FC – Pizzeria Pulcinella Sbullonati 5-4 (Bugliani, Ciarletta, Pugliese 2, Giustini; Baratta 2, Sowe 2 )

Terzo Tempo – Tutto Gelato Fossitermi 4-7 ( Ciuffardi, Firetto 3; Nieri 2, Tonelli 2, Bertagna 3 )

Palasprint ForMe – Macelleria Gastronomia Pescetto 5-6 ( Caggiano 2, Vinci, Barbieri 2; Ricci 4, Balzana, Vaselli )

Gold Piangina Gym – CSI Vernazza 3-4 ( Bonati, Strà 2; Mingla 4 )

Agenzia Marittima Mattera – Dinamo Spritz 2-11 ( Chiovaro, Ghita; Carletti, Castillo, Manzoni 4, Macera 2, Magistrelli, Spagnoli )

Classifica: CSI Vernazza e Tutto Gelato Fossitermi 15; terzo Tempo e Fulgor FC 12; Dinamo Spritz e Palasprint ForMe 9; Agenzia Marittima Mattera e Macelleria Gastronomia Pescetto 6; Pizzeria Pulcinella Sbullonati 4; Gold Piangina Gym e Virtus Fre 3; Sitep Italia 0



Serie C, risultati 6a giornata

Pegazzano – Brigola 5-3 ( Polidoro 2; Carnieri, Tarasconi )

FC Titano – Pulcinella Team 5-5 ( Bella, Campeggio 2, Larocca 2; Hidalgo 2, Pietrobono 2, basso )

Carpe Diem – Real Bozi L'Incanto Lerici 3-3 ( Mariani, Lo Bue 2; Ascione 2, Crisci )

The Garden FC Sarzana Ricambi – Tonnorospo 2-1 ( Baldassini, Borrello; D'Auria )

San Marco Service – Oto Melara 1-14 ( Fuschi; Benedetti, Ercolani, Ermenegildi 3, Vegna 4, Chiocca 2, Megna, Natali 2 )

La Marinara of Chelli Le Grazie – Oratorio Don Bosco 3-5 ( Consoli 2, Carpena; Errouichaq 4, Colliva )

Classifica: Carpe Diem 13; Pegazzano, The Garden FC Sarzana Ricambi, Otto Melara e Oratorio Don Bosco 12; FC Titano 10; La Marinara of Chelli Le Grazie e Tonnorospo 9; Brigola 6; Pulcinella Team 5; Real Bozi L'Incanto Lerici 2; San Marco Service -1