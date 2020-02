Calcio a 7AICS, Rege Cambrin e Bucellato trascinano la Ligure Traslochi

La Spezia - Prosegue il momento positivo della Ligure Traslochi, capolista solitaria del campionato a sette di Serie A, che grazie alle doppietta di Bucellato e Rega Cambrin, oltre alla singola di Vaiano e Di Biasi, batte 6-4 la New Team, a cui non bastano le reti di Acosta, El Caidi, Fusetti e De Rosa. Si conferma al terzo posto la Pizzeria Masaniello che rispetta i favori della vigilia e batte 6-2 il Caran Fc con le doppiette di Giacopello e Formicola e le singole di Cosenza e Falcone. In Serie B, l'atteso big match va al Tutto Gelato Fossitermi che batte il CSI Vernazza con le reti di Nieri, a segno con l'ennesima doppietta stagionale, e Bertagna e passa al comando. Il Terzo Tempo aggancia il secondo posto grazie alla vittoria arrivata contro il Palasprint ForMe. Vittoria conquistata grazie alle reti di Ciuffardi, autore di una doppietta, Maccarone e Yauheni. In Serie C, le reti di Benedetto, Ermenegildi, Chiocca, Zappalà e Vegna, quest'ultimo a segno con una tripletta, regalano l'ennesima vittoria stagionale alla capolista Oto Melara. Di seguito i risultati, marcatori e la classifica dopo l'undicesima giornata.



Serie A, risultati 11a giornata

Old Boys – B.M Canaletto 2-7 ( Finetti, innocanti; Baldassini 3, Milone, Sgangam Lucchinelli 2)

Im.Co taverna del Metallo – Omeca 8-5 ( Melli, Grande, Bruccini 4, Alberghini 2; Tortoriello, Bravi 2, Tusi 2 )

New Team – La Ligure Traslochi 4-6 ( Acosta, El Caidi M., Fusetti, De Rosa; Rege Cambrin 2, Vaiano, De Biasi, Bucellato 2 )

Avanti Tutta Pluriparts – La Colomba Osteria La Caletta 5-8 ( Farina, Guidotti, Saccani, Caneri 2; Bertolini, Dadà, Rossi 2, Figaia, Tonini 2 )

Pizzeria Masaniello – Caran FC 6-2 ( Cosenza, Giacopello 2, Falcone, Formicola 2; Casalini, Pierotti )

Ha riposato: Alta Lunigiana

Classifica: La Ligure Traslochi 27; New Team 19; Pizzeria Masaniello 18; Im.co Taverna del Metallo e La Colomba Osteria La Caletta 16; B.M Canaletto 13; Avanti tutta Pluriparts 11; Old Boys 10; Omeca 9; caran FC 1; Alta Lunigiana 0.



Serie B, risultati 11a giornata

Macelleria Gastronomia Pescetto – Virtus Fre 7-4 ( Ugoletti, Vaselli, Balzana 2, Grisanti 3; Brancaleone 2, Molossi 2 )

Agenzia Marittima Mattera – Gold Piangina Gym 1-4 ( Tedeschi; Guano, Saporiti, Arena, Strà )

Sitep Italia – Fulgor FC 1-5 ( Perri; Giustini, Lazzini, Pugliese 2, Bartoli )

Terzo tempo – Palasprint ForMe 5-1 ( Ciuffardi 2, Maccarone, Yauheni; Vinci )

Tutto Gelato Fossitermi – CSI Vernazza 3-0 ( Nieri 2, Bertagna )

Dinamo Spritz – Pizzeria Pulcinella Sbullonati 9-4 ( Carbone L., carbone F., Macera 4; Magistrelli 2, Spagnoli 1; Baratta, Marsella 2, Toma )

Classifica: Tutto Gelato Fossitermi 27; Terzo Tempo e CSI Vernazza 24; Dinamo Spritz 18; Fulgor FC 17; Agenzia Marittima Mattera 15; Palasprint ForMe 14; Macelleria Gastronomia Pescetto 13; Gold Piangina Gym 12; Pizzeria Pulcinella Sbullonati 7; Virtus Fre 1; Sitep Italia -1.



Serie C, risultati 11a giornata

Oto Melara – Carpe Diem 7-4 ( Benedetti, Ermenegildi, Vegna 3, Chiocca, Zappalà; Carmè, Reitano, Bellettini 2)

Real Bozi L'Incanto Lerici – FC Titano 2-8 ( Moscogiuri 2; Turano 4, Bella 2, Campeggio 2 )

Pegazzano – San Marco Service 8-3 (Russo, Callegari, Calamti 3, Cariola, Iahcene 2; Siles )

Brigola – Oratorio Don Bosco 4-4 ( Angeli L., Carnieri, Angeli D., Tarasconi; Bouhafa, Camara, Colliva, Konate )

The Garden FC Sarzana ricambi – La Marinara of Cheli Le Grazie 2-5 ( Carbonari, Poziello; Busoni, Bello 3; Carpena )

Tonnorospo FC – Pulcinella Team 3-31 ( Madriani, Simonelli 2; Pietrobono 2; Russo )

Classifica: Oto Melara 27; Pegazzano 25; Tonnorospo e Oratorio Don Bosco 19; Carpe Diem 18; the Garden FC Sarzana Ricambi 15; La Marinara of Chelli le Grazie, Titano e Pulcinella Team 12, Brigola 11; Real Bozi L'Incanto Lerici 9; San Marco Service 2.