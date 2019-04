Calcio a 7 AICS, prosegue la marcia solitaria della Ligure Traslocchi

In Serie B, vince a tavolino il B.M Canaletto, mentre in Serie C il CSI Vernazza resta al comando.

La Spezia - Prosegue la marcia solitaria della Ligure Traslocchi che grazie alle reti di Gambino, Rege Cambrin e Grella batte 3-2 l'Omeca e festeggia la nona vittoria consecutiva. Distaccata di ben otto lunghezze dalla capolista, troviamo le formazioni dell'Avanti Tutta Triacca Trasporti, che batte il T9 con Lazzoni protagonista di un poker personale di reti, e la New Team che grazie alla prestazione maiuscola di uno scatenato Fjolla Azhem, autore di sette reti che gli valgono la palma di miglior realizzatore di giornata, manda ko l'Old Boys per 9-5. Trascinata dalle doppiette messe a segno da Simonini e Formicola, sale in classifica la formazione dello Smarock Pub, quarta forza del campionato di Serie A. In Serie B, vince a tavolino la capolista B.M Canaletto, mentre le doppiette di Giubbani e Santini, oltre alle singole di Servi, Galli e Cavalleri, trascinano alla vittoria l'Alta Lungiana che batte 7-4 il Palasprtin ForMe. La tripletta di Incarnato e le reti di Firetto, autore di una doppietta, e Olmeo regalano la vittoria al terzo tempo che batte 7-1 il Ria Real e si conferma terza forza del campionato. In Serie C, la nona giornata è stata caratterizzata da ben quattro incontri vinti a tavolino, dove spiccano spiccano le vittorie conquistate dal CSI Vernazza, Sbuollonati e Gold Gym, ovvero le prime tre della classifica. La doppietta di Tedeschi porta alla vittoria il Planet Win 365 Ceparana, mentre le reti di Grossi, Rolla. Salati e Duce regalano la vittoria alla Virtus Fre. Chiude la giornata il pareggio per 3-3 tra il Real Bozi e i Galactcos dove spicca la prestazione di Legnani, autore di una doppietta.



Serie A, risultati 9a giornata

Birrificio del Golfo – Im.Co Taverna del Metallo 0-6 ( a tavolino )

Omeca – La Ligure Traslocchi 2-3 ( Babasuli, Del Pistoia; Gambino, Rege Cambrin, Grella )

Old Bops – New Team 5-9 ( Billante, Malaspina (2), Panarelli(2); Kola, Fjolla A. (7), Fjolla X. )

la Colomba – New fitness Club H.V 4-2 ( Bianchi (2), Rossi, Tonini; Mussi, Palomba )

Shamrock Pub – Casa Antica Bioedile 4-3 ( Simonini (2), Formicola (2); Casalini, Cosini, Sommovigo )

Avanti Tutta Triacca Trasporti – T9 5-4( Farina, Lanzoni (4); Depascale (2), Vincenti, Cazzolato )



Classifica: La Ligure Traslocchi 27; Avanti Tutta Triacca trasporti, New team 19; Shamrock Pub 15; Casa Antica Bioedile, La Colomba 14; T9, Im.Co Taverna del Metallo 12; Old Boys, Omeca 9; New Fitness H.V 4; Birrifcio del golfo -3 .



Serie B, risultati 9a giornata

I Piangina -Sitep Italia 6-0 ( A tavolino )

Ria Real – Terzo Tempo 1-7 ( Portunato; Carozzo, Incarnato (3), Firetto (2), Olmeo )

Palasprint ForMe – Alta Lunigiana 4-7 ( Nesci, Barbieri, Battolla, Giampietri; Servi, Santini (2), Giubbani (2), Galli, Cavalleri )

Fulgor FC – B.M Canaletto 0-6 ( A tavolino )

Ecuador – Vecchia Scuola Marola 3-5 ( Escoba Castillo (2), Escobar Zambrano; Buticchi, D'Aprile (3), Melacrinis )

Dinamo Spritz – Enoteca dei Bardi 1-2 ( Castillo Burgos; tancredi, Miranti )



Classifica: B.M Canaletto 27; Alta Lunigiana 24; Terzo tempo 19; Dinamo Spritz 18; Vecchia Scuola Marola 17; Enoteca dei Bardi 15; I Piangina 10; Ecuador 9; Sitep Italia 5; Plasprint ForMe 3; ria Real 2; Fulgor 1.



Serie C, risultati 9a giornata

Real Bozi – Galacticos 3-3 ( Caporella, Acione, Mingolla, Legnani (2), Vincenti )

Virtus Fre – Booh Bar Bonsai 4-3 ( Grossi, Rolla, Salati, Duce; Risola (2), Cerretti )

Pizzeria dal Mancio – Gold Gym 0-6 ( A tavolino )

CSI Vernazza – Owl'S City 6-0 ( A tavolino )

NVG Fezzano – Bar Pasticceria Giubea 6-0 ( A tavolino )

planet Win 365 Ceparana – Pulcinella team 4-3 ( Tedeschi (2); Antioco, Barone, El Faafa )

Sbuollonati – Arci Nuova Luni 6-0 ( A tavolino )

Ha riposato: Spezia Carni Fresche



Classifica: CSI Vernazza 22; Sbullonati 21; Gold Gym 18; Spezia Carni fresche, Planet Wind 365 Ceparana 17; Pulcinella Team 16; Booh Bar Bonsai 13; Virtus Fre 12: Arci nuova Luni 11; Pizzeria dal Mancio 10; Galacticos 7; Ria Bozi, NVG Fezzano 6; bar pasticceria Giubea 2; Owl'S City -2.