Calcio a 7 AICS, la finale play off sarà tra la Im.Co Taverna del Metallo e Shamrock Pub

In Serie B, saranno le formazioni dell'Alta Lunigiana e del B.M Canaletto. In Serie C, Mingla trascina alla vittoria il CSI Vernazza capolista.

La Spezia - I campionati provinciali di calcio a 7 AICS di Serie A e Serie B sono giunti all'atto conclusivo della stagione 2018-2019. In Serie A, saranno le formazioni dello Shamrock Pub e della Im.Co Taverna del Metallo a giocarsi la finale dei play off, con la squadra vincitrice che prenderà parte alla fase nazionale di Coppa Italia Soccereleague 2019, mentre nel campionato di Serie B saranno le formazioni dell'Alta Lunigiana e del B.M Canaletto ha contendersi l'accesso alla fase nazionale sempre di Coppa Italia Soccerleaugue 2019. Nel campionato di Serie C, giunto alla quattordicesima giornata, il CSI Vernazza fa il vuoto grazie alla vittoria conquistata contro la Planet wind 365 Ceparana dove si mette in evidenza il rivierasco Mingla autore di ben sei reti. Di seguito i risultati e i marcatori dei tre campionati provinciali organizzati da Campionato Spezzino.





Seria A, Risultati semifinali play off

Im.Co Taverna del Metallo – New Team 5-3 ( Alberghini (3), Bruccini, Bussolino; Riaj, Fjolla A.m Bastianoni )

Smarock Pub – Avanti Tutta Triacca Trasporti 5-4 ( Bonfiglio, Cozenza, Simonini (2), Formicola; Lanzoni (2), Guidotti, Scialanga )

Finale Play Off: Im.Co Taverna del Metallo – Shamrock Pub.



Serie B, risutlati semifinali play off

Enoteca dei Bardi – Alta Lunigiana 7-10 ( Ciuffetti (2), Miranti, Piccioli (2), Taylor (2); Boschetti (2), Galli (4), Giubbani (2), Servi (29 )

Vecchia Scuola Marola – B.M Canaletto 3-8 ( Buticchi, D'Aprile N., D'Aprile F.; Canese (4), Gregoli (2), Mingazzini, Rammacca )

Finale Play Off: Alta Lunigiana – B.M Canaletto



Serie C, risultati 14° giornata

Spezia Carni Fresche – Booh Bar Bonsai 6-0 ( A Tavolino )

Gold Gym – Real Bozi 7-0 ( Duce, Arana (3), Brizzi, Vianello, Pasquali )

Arci Nuova Luni – Virtus Fre 8-6 ( Baratta (3), Passeri, Occhineri (2), Di Giacomo (2); Desiderato (4), Salati (2) )

Pulcinella Team – Owl'S City 6-0 ( A tavolino )

Bar Pasticceria Giubea – Galacticos 0-6 ( A tavolino )

Pizzeria Dal Mancio – NVG Fezzano 6-0 ( A tavolino )

Planet win 365 Ceparana – CSI Vernazza 6-9 ( Ghita (2), Petru, Signanini (2), Danuvola; Migla (6), Marioni, Resasco, Russo )

Classifica: CSI Vernazza 37; Pulcinella Team 31; Sbullonati 30; Gold Gym 27; Spezia Carni Fresche, Planet Win 365 Ceparana 23; Virtus Fre 21; Real Bozi, Galacticos 16; Booh Bar Bonsai, Arci Nuova Luni 15; Pizzeria Dal Mancio 13; NVG Fezzano 4; Bar Pasticceria Giubea 0; Owl'sCity -3.