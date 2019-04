Calcio a 7 AICS, la Ligure Traslochi è campione provinciale

I bianco azzurri di mister Bragoni accedono alla fase finale nazionale. Al via i play-off con 6 formazioni impegnate

La Spezia - Con le partite disputate nei giorni scorsi è terminata la stagione regolamentare del campionato di calcio a 7 Aics, importante manifestazione calcistica provinciale organizzata da Campionato spezzino, dove a laurearsi campione provinciale è stata la formazione della Ligure Traslochi di mister Bragoni Alessandro, che accede alle Finali Nazionali di Soccerleague 2019 in programma a Massa. Centrano, invece, la qualificazione ai play off le formazioni del T9, Shamrock Pub, Im.Co Taverna del Metallo e Casa Antica Bioedile, New Team e Avanti Tutta Triacca Trasporti che, in virtù del miglio piazzamento in classifica, accedono direttamente in Semifinale. La classifica dei migliori realizzatori la vince Fjolla Azhem della New Team, che chiude questa prima parte di stagione con la bellezza di ventisette gol realizzati, inseguito da Finetti Riccardo ( Old Boys ), Formicola Mariano ( Shamrock Pub ), Lanzoni Michel ( Avanti Tgutta Triacca Trasporti ) e Gambino Daniele ( La Ligure Traslocchi ). Questa la classifica finale del campionato: le Ligure Taslocchi 30; Avanti Tutta Triacca Trasporti, New Team 22; Casa Antica Bioedile 20; Shmarock Pub 19; T9, Im.Co Taverna del Metallo 18; Old Boys, La Colomba 13; Omeca 9; New Fitness Club H.V 2; Birrificio del Golfo -3. di seguito gli accoppiamenti dei quarti di Finale dei Play off: Casa Antica Bioedile – Im.Co Taverna del Metallo; Shamrock Pub – T9.