Calcio a 7 AICS, la Ligure Traslocchi vince a tavolino

In Serie B continua il momento positivo del B.M Canaletto, mentre in Serie C al comando ci passa il CSI Vernazza.

La Spezia - Vince a tavolino la formazione della Ligure Traslocchi e resta, cosi, saldamente al comando della classifica del campionato provinciale di calcio a 7 Aics, importante manifestazione calciatica organizzata da Campionato Spezzino. Si conferma seconda forza del campioanto la formazione dell'Avanti Tutta Triacca Trasporti che batte 5-4 l'Im.Co Taverna del Metallo grazie ai gol realizzati da Lazzoni, a segno con una tripletta, e Fuso, autore di una doppietta. Distacca di due lunghezze dalla seconda della classe, troviamo la formazione della New team che batte l'Omeca grazie alle reti di Zambrano e Riaj, autore quest'ultimo di una doppietta. Serie B, continua il momento positivo del B.M Canaletto che grazie alle reti di Gregoli e Lucchinelli, quest'ultimo a segno con una doppietta, batte 3-2 I Piangina ,mentre sale al secondo posto la formazione dell'Alta Lunigiana che batte 2-0 la Dinamo Spritz grazie alla doppietta di Giubbani. Serie C, complice la sconfitta subita dagli Sbuollonati contro il Gold Gym, dove spicca la prestazione di Eliano Berettieri a segno con una doppietta, sale al primo posto il CSI Vernazza che grazie alle doppiette di Migla e Perazzo batte 4-1 il Booh Bar Bonsai.



Serie A, risultati 8a giornata

La Colomba – Old Boys 5-5 ( Provenzano, Vento (2), Bianchi, Tondini; Bottigliero, Finetti (3), Carlevaris )

La Ligure Traslocchi – Birrificio del Golfo 6-0 ( a tavolino )

New Team – Omeca 3-2 ( Zambrano, Riaj (2); Babasuli, Del Pistoia )

T9 – Shamrock Pub 5-4 ( Tagliente, Romanelli (2), Piccirillo, Giacovelli; Bonfiglio, Formicola, Giacopello )

Avanti Tutti Triacca Tasporti – Im.Co Taverna del Metallo 5-4 ( Lanzoni (3), Fuso (2); Alberghini, Pizzuti (2), Bussolino )

New Fitness H.V – Casa Antica Bioedile 0-6 ( a tavolino )



Classifica: la Ligure Traslocchi 24; Avanti Tutta Triacca Trasporti, New team 16; Casa Antica Bioedile 14; T9, Shmarock Pub 12; La Colomba 11; Im.Co Taverna del Metallo, Old Boys, Omeca 9; New Fitness H.V 4; Birrificio del Golfo -3



Serie B, risultati 8a giornata

B.M Canaletto – I Piangina 3-2 ( Gregoli, Lucchinelli (2); Fosella (2) )

Alta Lunigiana – Dinamo Spritz 2-0 ( Giubbani (2) )

Vecchia Scuola Marola – Sitep Italia 6-5 ( Buticchi, Bernardini, Carrara (4); Stifani (3), Senese )

Terzo tempo – Fulgor FC 9-1 ( Carozzo, Incarnato (3), Firetto (3), Yauheni (2); Pampaloni )

Enoteca dei Bardi – Ria real 6-4 ( sala (2), Taylor, Tancredi (3); Chiarani, Portunato (2), Genova )

Ecuador – Palasprint ForMe 6-0 ( a tavolino )



Classifica: B.M Canaletto 24; Alta Lunigiana 21; Dinamo Spritz 18; Terzo tempo 16; Vecchia Scuola Marola 14; Enoteca dei bardi 12; Ecuador 9; I Piangina 7; Sitep italia 6; Palasprint ForMe 3; Ria real 2; Fulgor Fc 1



Serie C, risultati 8a giornata

Spezia Carni Fresche – NVG Fezzano 6-5 ( Callegari (4), Ricci, Magnani; Carmè, Venezia, Xhakosi (2), Bertolini )

Galacticos – Virtus Fre 6-4 ( Avanzini (2), Baldassini, Legnani (3); Giacomelli (2), Molossi, Salati )

ArciNuova Luni – Planet Wind 365 Ceparana 7-6 ( Baratta (2), Cherubinmi, Occhineri (2); Chiovaro, Fregosi, Lanzoni )

Pulcinella Team – Real Bozi 6-1( Antioco, El Faafa (2), Hidalgo (2), Russo: Mingolla )

Bar Pasticceria Giubbea – Pizzeria dal Mancio 0-6 ( a tavolino )

Booh Bar Bonsai – CSI Vernazza 1-4 ( Cerretti; Mingla (2), Perazzo (2) )

Gold Gym – Sbullonati 3-2 (Vianello, Berettieri (2); Torracca, Dell'Ovo )



Classifica: CSI Vernazza 19; Sbullonati 18; Spezia Carni Fresche 17; Pulcinella team 16; Gold Gym 15; Planet Win 365 Ceparana 14; Booh bar Bonsai 13; Arci Nuova Luni 12; Pizzeria dal Mancio 11, Virtus Fre 9; Galacticos 6; Real bozi 5; NVG Fezzano 3; Bar pasticceria Giubea 2; Owl's City -2