Calcio a 7 AICS, in Serie B continua il dominio del B.M Canaletto

In Serie C vince a tavolino il CSI Vernazza e consolida, cosi, la prima posizione della classifica.

La Spezia - Con il campionato di Serie A concluso con la netta vittoria della formazione della Ligure Traslochi, che ricordiamo parteciperà alla fase nazionale SoccerLeague a Massa, e con l'accesso ai play off delle formazioni dell'Avanti Tutta Triacca Trasporti, New team, Casa Antica Bioedile, Shamrock Pub, T9 e Im.Co Taverna del Metalli, restano invece aperti i giochi nei campionati di Serie B e Serie C del campionato provinciale di calcio a 7 AICS organizzato da Campionato Spezzino. In Serie B, le reti di Canese, Rammacca, Sganca e Lucchinelli regalano la vittoria al B.M Canaletto che batte 4-3 la Dinamo Spritz, a cui non bastano i gol realizzati da Carbone, Frugoni e Manzoni. In Serie C, vince a tavolino la capolista CSI Vernazza, mentre gli Sbullonati sono sconfitti 6-5 dal Pulcinella Team dove spicca la prestazione offerta dalla coppia Cornigliani- Marino, entrambi a segno con una doppietta.



Serie B, risultati 11a giornata

Alta Lunigiana – Vecchia Scuola Marola 0-6 ( A tavolino )

Ria Real – Sitep Italia 5-10 ( Genova (2), Rizzo, Portunato, Masi; Boanghina, Brunetti (3), Stifani (4), Perri, Scarnato )

Palasprint ForMe – Terzo Tempo 0-6 ( A tavolino )

Fulgor FC – I Piangina 4-6 ( Pugliese, Spitale (3); Cenderello (3), Guano, Pistelli, Strà )

Dinano Spritz – B.M Canaletto 3-4 ( Carbone, Frugoni, Manzoni; Canese, Rammacca , Sganca, Lucchinelli )

Ecuador – Enoteca dei Bardi 6-0 ( A tavolino )



Classifica: B.M Canaletto 33; Alta Lunigiana 26; Terzo Tempo 25; Vecchia Scuola Marola 23; Dinamo Spritz 17; Enoteca dei Bardi 15; I Piangina 13; Ecudoar 12; Sitep Italia 8; Fulgor 4; Plalasprint ForMe 3; Ria Real 1.





Serie C, risultati 11a giornata

Galacticos – Booh Bar Bonsai 6-0 ( A tavolino )

Real Bozi – Owl's City 6-0 ( A tavolino )

Virtus Fre – Spezia Carni Fresche 4-3 ( Brancalone (2), Gianrossi (2); Magnani, Balzara, Callegari )

Pizzeria dal Mancio – Planet Win 365 Ceparana 0-6 ( A tavolino )

CSI Vernazza – Bar Pasticceria Giubea 6-0 ( A tavolino )

NVG Fezzano – Arci Nuova Luni 3-3 ( Gatto, Romano, Xhakosi; Occhineri (2), Pacucci )

Sbullonati – Pulcinella Team 5-6 ( El Bahia (3), Maramotti, Torracca; Casale, Cornigliani (2), Marino (2), Matei )



Classifica: CSI Vernazza 28; Sbullonati 24; Pulcinella team 22; Gold Gym 21; Planet Wind 365 Ceparana 20; Virtus Fre 18; Spezia Carni Fresche 17; Booh Bar Bonsai 13; Pizzeria dal Mancio, Arci Nuova Luni 12; Real Bozi, Galacticos 10; NVG Fezzano 7; Bar pasticceria Giubea 1; Owl'S City -2.





A cura di

J.L