Calcio a 7 AICS, il B.M Canaletto accede alla fase finale della Coppa Italia Soccerleague

La Spezia - Va in archivio il campionato di Serie B 2018/2019 di calcio a 7 AICS, l'importante torneo provinciale organizzato da Campionato Spezzino, e va in archivio con la vittoria del B.M Canaletto che grazie alla doppietta di Rammacca, oltre alla singola di Lucchinelli, batte 3-2 l'Alta Lunigiana, a cui non bastano le reti di Giubbani e Santini. Grazie a questa vittoria, il B.M Canaletto, si aggiudica un posto per la finale nazionale di Coppa Italia 2019 che si disputerà a Massa.



Serie B, finale play off

Alta Lunigiana – B.M Canaletto 2-3 ( Giubbani, Santini; Rammacca (2), Lucchinelli )