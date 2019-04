Calcio a 7 AICS, entramo nel vivo i campionati provinciali

In Serie A, la Ligure Traslocchi fa il vuoto, mentre in Serie B vince nuovamente a tavolino la B.M Canaletto. Il CSI Vernazza resta al comando del campionato di Serie C.

La Spezia – Entrano sempre più nel vivo i campionati provinciali di calcio a 7 Aicis, organizzati da Campionato Spezzino sotto l'attenta regia di Franco Atzei. In Serie A, continua il dominio della Ligure Traslocchi che batte 7- 2 la New Team, dove spicca nuovamente la prestazione offerta da Gambino a segno con una tripletta, e festeggia il decimo risultato utile consecutivo. Il colpo di giornata lo mette a segno la Casa Antica bioedile che grazie ai gol di Sommovigo, Angella, Pucci e Vareschi batte 4-3 l'Avanti Tutta Triacca Trasporti. In Serie B, vince nuovamente a tavolino la capolista B.M Canaletto. Trascinata dalla tripletta di Santini, si conferma al secondo posto l'Alta Lungiana che batte 5-2 l'Ecuador, mentre al terzo posto troviamo la formazione del terzo tempo che vince a tavolino la sfida contro la Dinamo Spritz. In Serie C, continua il duello tra il CSI Vernazza e gli Sbuollanti. I rivieraschi si sbarazzano dello Spezia Carni Fresche grazie alle prestazioni offerte da Sula, Di Martino e Mingla, entrambi a segno con una doppietta, mentre la coppia Bellettini – Torracca trascina gli Sbullonati contro la Planet Wind 365 Ceparana.

Serie A, risultati 10 giornata

La Colomba – Shamrock 3-4 ( Provenzano, Rossi, Tonini; Bonfiglio (2), Simoni, Formicola )

Old Boys – New Fitness 6-0 ( A tavolino )

New team – La Ligure Traslocchi 2-7 ( Pellegrini, Fjolla; Gambino (3), Vaccarezza, Angelotti, Garofan0, Morina )

Im.Co Taverna del Metallo – Omeca 8-3 ( Alberghini (5), Boccolini, Bussolino, Pizzuti; Babasuli, Bettalli, Tusi )

T9 – Birrificio del Golfo 6-0 ( A tavolino )

Casa Antica Bioedile – Avanti Tutta Triacca Trasporti 4-3 ( Sommovigo, Angella, Pucci, vareschi; Fuso, Guidotti )



Classifica: La Ligure Traslocchi 30; Avanti tutta Triacca Trasporti, New Team 19; Shmarock Pub 18; Casa Antica bioedile 17; T9, Im.Co Taverna del Metallo 15; La Colomba 14; Old Boys 12; Omeca 9; New Fitness H.V 3; Birrificio del Golfo -3.



Serie B, risultati 10 giornata

B.M Canaletto – Ria Real 6-0 ( A tavolino )

Vecchia Scuola Marola – I Piangina 7-4 ( D'Aprile (2), Melacrinis (3), M;oggia, Carrara; Rege Cambrin (2), Cenderello, Strà )

Sitep Italia – Fulgor 1-3 ( Scarnato; D'Angelo, Giustini, Spitale )

Alta Lunigiana – Ecuador 5-2 ( Borsetto, Santini (3), Galli; Chalan, Escobar Castillo )

Enoteca dei Bardi – Palasprint ForMe 6-6 ( Carini A. (2), Miranti, Carini M. (2), Tancredi; Vinci (3), Berretti (2), Ramalli )

Terzo Tempo – Dinamo Spritz 6-0 ( A tavolino )



Classifica: B.M Canaletto 30; Alta Lunigiana 27; Terzo Tempo 22; Vecchia Scuola Marola 20; Dinamo Spritz 17; Enoteca dei Bardi 16; I Piangina 10; Ecuador 9; Sitep Italia 5; Palasprint ForMe, Fulgor FC 4; Ria Real 1.



Serie C, risultati 10 giornata

Spezia Carni Fresche – CSI Vernazza 3-9 ( Grisanti (2), Ricci; Callo, Sula(2), Di Martino (2), Mingla (2), Cavazzuti )

Arci nuova Luni – Pizzeria dal Mancio 1-5 ( Cherubini; Ghironi(2), Orlandi (2), Lapesa )

Pulcinella Team – Galacticos 4-2 ( Hidalgo (2), Russo, Shoshi; Vincenti (2) )

Booh Bar Bonsai – Real Bozi 4-4 ( Benvenuto, Inchincoli (2), Romeo; Ascione (2), Pagano, Fanizza )

Owl'S City – Virtus Fre 6-0 ( A tavolino )

Gold Gym – NVG Fezzano 4-3 ( Duce, Brizzi (3); Carmè. Gancia, Zhakosi )

Planet Wind 365 Ceparana – Sbullonati 6-11 ( Signani, Petru (4), Proce; Belettini (4), Rossi, Torracca (4), Perillo, El Bahia )

Ha riposato: Bar Pasticceria Giubea



Classifica: CSI Vernazza 25; Sbullonati 24; Gold Gym 21; Pulcinella Team 19; Spezia Carni Fresche, Planet Wind 365 Ceparana 17; Virtus Fre 15; Booh Bar Bonsai 14; Pizzeria dal Mancio 13; Arci Nuova Luni 11; real Bozi, Galacticos 7; NVG Fezzano 6; Bar Pasticceria Giubea 2; Owl's City -2