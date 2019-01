Calcio a 7 AICS, conclusa la fase di qualificazione

La Spezia - E' giunta al termine la fase di qualificazione del seguitissimo campionato provinciale AICS di calcio a sette organizzato dal Campionato Spezzino presso i Centri Sportivi La Pianta 310, River Sporting Club, San Terenzo, Padre Dionisio, I Buggi ed il Berghini di Sarzana. Al termine della fase di qualificazione hanno centrato l'accesso al campionato di Serie A le formazioni del Birrificio del Golfo, La Colomba, Omeca, Avanti Tutta Triacca Trasporti, IM.CO Taverna del Metallo, New Team, La Ligure Traslocchi, New Fitness Club H.V, T9, Old Boys, Shamrock e Casa Antica Bioedile, mentre al Campionato di Serie B accedo le formazioni del Ria Real, I Piangina, B.M Canaletto, Palasprint, Enoteca dei Bardi, Alta Lunigiana, Terzo Tempo, Sitep Italia, Vecchia Scuola Marola, Dinamo Spritz, Ecuador e Fulgor. Si qualificano al campionato di Serie C le formazioni rel Real Bozi, Galacticos, Sbullonati, C.S.I Vernaza, Virtus Fre, Gold Gym, Pizzeria Dal Mancio, Bar Pasticceria Giubea, Pulcinella Team, N.G.V Fezzano, Bohh Bar Bonsai, Arci Nuova Luni e Owl's City. I campionato prenderanno il via mercoledì 23 dicembre. Di seguito i risultati degli ultimi turni di qualificazione.



Girone 1, risultati nona giornata

Galacticos – I Piangina 2-9 ( Calcina, Parentini; Blasi, Esposito, Cenderello (2), Strà (4), Verdemare )

Birrificio Del GolFo – Real Bozi 10-2 ( Baldari (2), Rovani (2), Rozzi, Consoli (4), Zuccarello; Pagano (2) )

B.M Canaletto – Sbullonati 6-5 ( Canese (3), Lucchinelli, Consoli (2); Bellettini (2), Maramotti (2), Caldarelli )

Planet Win 365 Ceparana – Ria Real 5-9 ( D'Ascanio (2), Lanzoni, Proce (2); Blandino (2), Rizzo (3), Ceccarini (2), Portunato (2)

La Colomba – Omeca 4-1 ( Bianchi (4); Bettalli )

Classifica: La Colomba 24; Omeca 22; Birrificio Del Golfo 18; I Piangina, B.M Canaletto 17; Ria Real 13; Planet Win 365 Ceparana, Sbullonati 7; Real Bozi 5; Galacticos -1

Si qualificano al campionato di Seria A: La Colomba, Omeca e Birrificio del Golfo

Si qualificano al campionato di Serie B: I Piangina, B.M Canaletto e Ria Real

Si qualificano al campionato di Serie C: Planet Win 365 Ceparana, Sbullonati, Real Bozi e Galacticos.



Girone 2, risultati nona giornata

Gold Gym – New Team 1-4 ( Triggiani; Frolla (4) )

Alta Lunigiana – Spezia Carni Fresche 1-1 ( Giubbani; Balzana )

Im.Co Taverna del Metallo – C.S.I Vernazza 6-0 per rinuncia

Avanti tutta Triacca Trasporti – Enoteca dei Bardi 6-0

Palasprint – Virtus Fre 3-2 ( Cacace, Barbieri, Berretti; Gianrossi, Salati )

Classifica: Avanti Tutta Triacca Trasporti 23; IM.CO Taverna del Metallo 20; New Team 18; Plasprint, Enoteca dei Bardi 13; Alta Lunigiana 11; C.S.I Vernazza 9; Spezia Carni Fresche 8; Virtus Fre 5; Gold Gym 4

Si qualificano al campionato di Serie A : Avanti Tutta Triacca Trasporti, IM.CO Taverna del Metallo e New Team

Si qualificano al campionato di Serie B : Palasprint, Enoteca dei Bardi e Alta Lunigiana

Si qualificano al campionato di Serie C : C.S.I Vernazza, Spezia Carni Fresche, Virtus Fre e Goldi Gym



Girone 3, risultati nona giornata

Vecchia Scuola Marola – T9 2-3 ( Buticchi, Carrara; Benincasa (2), Giacovelli )

La Ligure Traslochi – N,V.G Fezzano 6-0

New Fitness Club H.V – Sitep Italia 6-4 ( Paolini (2), Ruberti, Formai (2); Carrera (3), De Maio )

Pulcinella Team – Bar Pasticeria Giubea 4-4 ( Barone, Cornigliani, Marino Amador, Russo; Maccarone (2), Pulice (2) )

Terzo Tempo- Pizzeria Dal Mancio 0-6

Classifica : La Ligure Traslocchi 24; New Fitness Club H.V 19; T9 15; Terzo Tempo 14; Sitep italia 13; Vecchia Scuola Marola 12; pizzeria Dal Mancio, Bar Pasticceria Giubea 10; Pulcinella Team 8; N.V.G Fezzano -2

Si qualificano al campionato di Seria A : La Ligure Traslochi, New Fitness Club H.V, T9

Si qualificano al campionato di Serie B: Terzo tempo, Sitep Italia, Vecchia Scuola Marola

Si qualificano al campionato di Serie C : Pizzeria Dal Mancio, Bar Pasticceria Giubea, Pulcinella Team, N.V.G Fezzano



Girone 4, risultati nona giornata

Ecuador – Casa Antica Bioedile 2-10 ( Escobar Castillo (2); Corsi (2), Vareschi (3), Sommovigo (3), Cosini, Casalini )

Owl's City F.C – Dinamo Spritz 0-6 per rinuncia

Fulgor FC – Booh Bar Bonsai 6-0 per rinuncia

Old Boys – Arci Nuova Luni 6-0 per rinuncia

Classifica : Old Boys 21; Shamrock 20; Casa Antica Bioedile 19; Dinamo Spritz 15; Ecuador 13; Fulgor 6; Booh Bar Bonsai, Arci Nuova Luni 4; Owl's City -3

Si qualificano al campionato di Serie A : Old Boys, Shamrock e Casa Antica Bioedile

si qualificano al campionato di Serie b : Dinamo Spritz, Ecuador e Fulfor

si qualificano al campionato di Serie C: Booh Bar Bonsai, Arci Nuova Luni e Owl's City