Calcio a 7 ACSI, al via i play off

In Serie A centrano la qualificazione l'Im.Co Taverna del Metallo e Shamrock Pub, mentre in Serie B passano il turno l'Enoteca dei Bardi e la Vecchia Scuola Marola. In Serie C, vince ancora il CSI Vernazza.

La Spezia - Entra sempre più nel vivo la stagione 2018/2019 dei campionato provinciali ACSI di calcio a 7, importante manifestazione organizzata da Campionato Spezzino, che nei giorni scorsi ha visto scendere in campo le formazioni impegnate nei play off di Serie A e Serie B. mentre è ancora in fase di svolgimento il campionato di Serie C. Nei play off di Serie A centrano le qualificazioni alla semifinali le formazione della Im.Co Taverna del Metallo e dello Shamrock Pub, che rispettivamente hanno la meglio sul Caran F.C ( ex Casa Antica Bioedile ) e T9. Nei play off del campionato di Serie B, centrano la qualificazione le formazioni dell'Enoteca dei bardi e Vecchia Scuola Marola, che hanno eliminato le formazioni del terzo tempo e della Dinamo Spritz. In Serie C, con il campionato giunto alla tredicesima giornata, ha visto nuovamente trionfare il CSI Vernazza che grazie alla perentorio poker di reti personale siglato da Mingla batte 10-2 l'Arci Nuova Luni. Di seguito i risultati e i marcatori.





Serie A, Quarti di finale dei play off

Caran – Im.Co Taverna del metallo 4-8 ( Angella, Sommovigo, Vareschi, Conti; Pizzuti (2(m bruccini (3), Alberghini (3) )

Shamrock Pub – T9 6-0 ( A tavolino )

Accoppiamenti Semifinali: Im.Co Taverna del Metallo – New Team, Shamrock Pub – Avanti Tutta Triacca Trasporti.



Serie B, Quarti di finale dei play off

Terzo Tempo – Enoteca dei Bardi 2-7 ( Maccarone, Yauhreni; Tancredi (2), Sala (2), Ciuffetti (3) )

Vecchia Scuola Marola – Dinamo Spritz 5-5 ( Di Marzo, Danubbio, Melacrinis (2), Carrara; Orlandini (2), Spagnoli (2), Poggianti )

Accoppiamenti Semifinali: Enoteca dei Bardi – Alta Lunigiana, Vecchia Scuola Marola – B.M Canaletto



Serie C, risultati 13a giornata

Galacticos – Spezia Carni Fresche 3-8 ( Calcina, Greco, Parentini; Magnani (2), Grisanti M.; grisanti J. (2), Balzana, Vaselli, Callegari )

Pulcinella Team – Pizzeria dal Mancio 6-0 ( A tavolino )

CSI Vernazza – Arci Nuova Luni 10-2 ( Cavazzuti, Marioni (2), Mingla (4), Vergassola (2); Della Tommasina, Cherubini )

Real Bozi – Bar Pasticceria Giubea 6-0 ( A tavolino )

Virtus Fre – Gold Gym 6-8 ( Borgna, Desiderato (3), Rolla, Salati; Bonati (2), Berettieri (2), Brizzi (4) )

Booh Bar Bonsai – Owl's Citgy 6-0 ( A tavolino )

Sbullonati – NVG Fezzano 6-0 ( A tavolino )

Ha riposato: Planet Wind 365 Ceparana



Classifica: CSI Vernazza 34; Sbullonati 30; Pulcinella Team 28; Gold Gym 24; Planet Wind 365 Ceparana 23; Virtus Fre 21; Spezia Carni Fresche 20; real Bozi, Booh Bar Bonsai 16; Galacticos 13; Arci Nuova Luni 12; Pizzeria dal Mancio 10; NVG Fezzano 5; Bar pasticceria Giubea 1; Owl'S City -1.